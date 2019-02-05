Гимнастки из Хабаровска успешно покоряют Америку

В международных соревнованиях по художественной гимнастике, которые проходят в Норуолке (США), воспитанницы хабаровской школы «Олимпия» завоевали первое и второе места. В своих возрастных группах Ирина Гуськовская и Вероника Забродина в личном первенстве одержали ряд побед. По итогам выступлений в многоборье юные хабаровчанки занимают первое и второе места соответственно.

«Наша Ирина Ли по итогам выступлений в многоборье занимает 4 место. На 8 строчке первенства закрепилась Александра Чен. Надо отметить, что в личном первенстве спортсменки выступили очень хорошо – на их счету не одна победа, но соревнования еще не завершились - ждем окончательных итогов», - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Хабаровска Александр Леонов.

Четвертого февраля выступления в личном первенстве начались у Евы Бовсуновской – еще одной участницы хабаровской сборной. Нашим гимнасткам в борьбе за награды противостоят ведущие спортсменки из США, Белоруссии, Украины, Литвы, Латвии, Узбекистана, Казахстана, КНР, Мексики, Канады, Италии, Испании, Швеции, Норвегии, Египта, Израиля и других стран. Сейчас в Норуолке проходят заключительные выступления международного турнира. Домой хабаровчанки вернутся 9 февраля.