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В частном секторе Хабаровска вакцинируют свиней против ящура
Из-за вспышки опасного заболевания в Хабаровском крае введен режим ЧС. Чтобы не допустить распространения вируса, специалисты ветеринарной службы начали обход частных подворий. С утра и до позднего вечера без перерыва на обед ветеринарные врачи заходят в сараи жителей частного сектора. После осмотра животных, ставят им прививки.
Всего на территории краевого центра в частных подворьях содержится около двух тысяч свиней. Большая часть из них уже получила прививки от ящура. Острое вирусное заболевание опасно высокой степенью летальности. Смертельный исход у заболевших животных наступает в течение 2-3 суток. Также, чтобы не допустить распространения острого вирусного заболевания, в Хабаровске по местам стихийной торговли пройдут рейды.
Рейдовые мероприятия по стихийным рынкам будут продолжаться вплоть до снятия режима ЧС. Также ветеринарные службы обращаются к жителям частного сектора: не чинить препятствий вакцинации скота. Прививки от ящура делаются бесплатно.
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