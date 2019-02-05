В частном секторе Хабаровска вакцинируют свиней против ящура

Из-за вспышки опасного заболевания в Хабаровском крае введен режим ЧС. Чтобы не допустить распространения вируса, специалисты ветеринарной службы начали обход частных подворий. С утра и до позднего вечера без перерыва на обед ветеринарные врачи заходят в сараи жителей частного сектора. После осмотра животных, ставят им прививки.

«Для крупной особи в шприц набираем по 2 миллилитра вакцины, вводим внутримышечно. Для закрепления иммунитета необходимо через 10-15 дней провести ревакцинацию»-, рассказал ветеринарный врач Анатолий Терещенко.

Всего на территории краевого центра в частных подворьях содержится около двух тысяч свиней. Большая часть из них уже получила прививки от ящура. Острое вирусное заболевание опасно высокой степенью летальности. Смертельный исход у заболевших животных наступает в течение 2-3 суток. Также, чтобы не допустить распространения острого вирусного заболевания, в Хабаровске по местам стихийной торговли пройдут рейды.

«Специалисты администрации города, представители комитетов по управлению районами, а также сотрудники полиции с пойдут в рейды. И если на стихийных прилавках у торговцев будет обнаружена мясная продукция, то вся она подлежит изъятию. На центральном рынке города, а также в магазинах мясо реализуется только при наличии ветеринарных свидетельств. А значит, покупателям не нужно опасаться»,- рассказал заместитель мэра по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко.

Рейдовые мероприятия по стихийным рынкам будут продолжаться вплоть до снятия режима ЧС. Также ветеринарные службы обращаются к жителям частного сектора: не чинить препятствий вакцинации скота. Прививки от ящура делаются бесплатно.