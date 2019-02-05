Впервые в Хабаровске обсудят пути развития культурного волонтерства



9 февраля в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова пройдет первая городская молодежная конференция «Сохраняй». В ней примут участие неравнодушные к культуре города школьники и студенты.

В рамках конференции молодёжь краевой столицы впервые поговорит о развитии направления «Культурное волонтерство» в Хабаровске. Участники мероприятия обсудят проблемы, связанные с культурой, и окунутся в богатое историческое прошлое города на Амуре.

Конференция «Сохраняй» призвана изменить культурное будущее краевой столицы. На ней подростки разработают программы по сохранению культуры города Хабаровска, которые в дальнейшем будут реализованы.

Организатором выступит проектная команда всероссийского волонтерского проекта «Культурный патруль» в городе Хабаровске.