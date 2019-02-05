Группы в детсадах и классы в школах Хабаровска закрывают на карантин

Четырнадцать групп в детских садах и пятьдесят восемь классов в школах Хабаровска закрыты на карантин. В общей сложности, по данным управления образования, в них заболело более 800 детей. При этом внебольничная пневмония выявлена у трёх воспитанников одного из детских садов, грипп лабораторно подтвержден у шести школьников, а остальным детям поставлен диагноз ОРВИ. Во всех учреждениях принимаются необходимые меры профилактики: помещения регулярно проветриваются, ведётся влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

Как сообщили в управлении здравоохранения мэрии, за прошедшую неделю в поликлиники города с симптомами ОРВИ обратились почти 7 тысяч человек. Эпидемический порог превышен на 20,9 %. Напомним, в Хабаровске в связи с эпидемией ОРВИ и гриппа действует запрет на проведение массовых мероприятий. По прогнозам медиков, на спад эпидемия пойдёт в марте. Врачи напоминают родителям, что приводить ребёнка в детский сад и школу не рекомендуется, если у него есть признаки простудного заболевания.