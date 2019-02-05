Мужчины Хабаровского края стали уходить в отпуск по уходу за ребенком

324 молодых отца в Хабаровском крае в 2018 году получали пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным матерям, отцам, дедушкам, бабушкам, другим родственникам, опекунам, другим лицам, воспитывающим ребенка без матери, которые фактически осуществляют уход за ребенком и находятся в отпуске по уходу за ним, со дня предоставления такого отпуска и до достижения ребенком возраста полутора лет. В таком случае молодая мама должна отказаться от этого отпуска - двоим оформить его нельзя.

Обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат граждане РФ, постоянно или временно проживающие на территории РФ иностранные граждане, работающие по трудовым договорам.

Выплата пособия осуществляется Хабаровским отделением ФСС РФ с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие. Определенная дата не устанавливается.

Самостоятельно вы можете получить подробную информацию по начисленным и выплаченным пособиям по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (включая информацию о расчете и суммах выплаченных пособий), воспользовавшись интерактивным сервисом «Электронный кабинет Застрахованного», размещенным на Едином портале электронных кабинетов ФСС РФ по адресу: cabinets.fss.ru.

Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам производится органами социальной защиты по месту жительства.