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В правительство Хабаровского края приглашают молодежь на стажировку
Правительство края приглашает выпускников образовательных учреждений пройти стажировку, по итогам которой молодые люди получают возможность трудоустроиться в органах власти. Чтобы стать участником проекта «Молодежный кадровый резерв», необходимо пройти конкурсный отбор.
По его словам, проект «Молодежный кадровый резерв» становится более популярным среди студенчества. Количество желающих ежегодно растет. Молодых людей привлекает возможность получить практический опыт в сфере управления, государственной гражданской службы, реализации различных федеральных проектов, а также организации краевых и международных мероприятий. Так, стажеры принимали участие в работе «Дней Дальнего Востока в Москве», международной туристической выставке PITE – 2018 во Владивостоке, организации других мероприятий.
По информации пресс-службы правительства региона, с 2013 года в конкурсе приняли участие около 300 выпускников. По итогам стажировки – 46 получили постоянную работу.
Отбор кандидатов продолжается. Прием документов продлится до 30 марта. Стажировка начнется с 1 сентября. Подробнее о прохождении стажировки можно узнать на официальном сайте правительства Хабаровского края.
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