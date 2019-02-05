В правительство Хабаровского края приглашают молодежь на стажировку

Правительство края приглашает выпускников образовательных учреждений пройти стажировку, по итогам которой молодые люди получают возможность трудоустроиться в органах власти. Чтобы стать участником проекта «Молодежный кадровый резерв», необходимо пройти конкурсный отбор.

- Мы давно работаем с выпускниками вузов, привлекая их к участию в проекте. В его рамках проводятся информационные встречи, собеседования и конкурсные процедуры для оценки профессиональных и личностных качеств. Это помогает определить уровень профессиональных компетенций и выбрать отраслевое направление, в котором молодой специалист сможет применить свои знания. По итогам испытаний комиссия определяет победителей и места стажировки, после чего за каждым закрепляется руководитель, разрабатываются индивидуальные программы стажировки, - отмечает руководитель департамента по вопросам государственной службы и кадров губернатора края Сергей Васильев.

По его словам, проект «Молодежный кадровый резерв» становится более популярным среди студенчества. Количество желающих ежегодно растет. Молодых людей привлекает возможность получить практический опыт в сфере управления, государственной гражданской службы, реализации различных федеральных проектов, а также организации краевых и международных мероприятий. Так, стажеры принимали участие в работе «Дней Дальнего Востока в Москве», международной туристической выставке PITE – 2018 во Владивостоке, организации других мероприятий.

- Стажировка длится один год по срочному трудовому договору. За каждым стажером закрепляется наставник, который помогает адаптироваться на рабочем месте. По итогам каждый стажер получает оценку за проделанную работу, а также рекомендации по дальнейшему построению карьеры. Тем, кто хорошо себя проявил предлагают работу в органах власти, - отмечает Сергей Васильев.

По информации пресс-службы правительства региона, с 2013 года в конкурсе приняли участие около 300 выпускников. По итогам стажировки – 46 получили постоянную работу.

Отбор кандидатов продолжается. Прием документов продлится до 30 марта. Стажировка начнется с 1 сентября. Подробнее о прохождении стажировки можно узнать на официальном сайте правительства Хабаровского края.