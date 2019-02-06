Проект по профилактике онкозаболеваний запустят в Хабаровском крае

На сайте краевого клинического центра онкологии любой желающий сможет пройти опрос и получить рекомендации врачей о необходимости обследования. За последние пять лет медики стали в два раза чаще выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

Как сообщила начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик, жители краевого центра обращаются за медицинской помощью при первых признаках болезни. Часто злокачественные новообразования выявляются, когда пациент проходит профилактическое скрининговое обследование. Среди основных причин онкозаболеваний, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание. На втором месте - курение.

По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли поддаются терапии, причем в большинстве случаев их можно вылечить хирургическим путем. В Хабаровском крае разработан проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Он позволит не просто повысить эффективность уже применяемых методов диагностики и лечения, но и внедрить инновации медикаментозной и ядерной терапии.