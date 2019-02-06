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В Хабаровске проводят рейды стихийных рынков
В Хабаровске в местах несанкционированной торговли проходят рейды по выявлению фактов продажи свинины и другого мяса. Участие в них принимают ветеринарные врачи, сотрудники полиции, а также представители городской администрации.
Рынок в поселке имени Горького. Рядом с прилавками, продавец торгует мясом, выложенным на коробке. Документы на его реализацию, а также справки от ветврача на товар отсутствуют. Специалисты профильного управления составляют два протокола. Один - за торговлю без регистрации (штраф от 500 до 2 тысяч рублей). Второй – за торговлю в непредусмотренном для этого месте (штраф от 2 до 3 тысяч рублей).
В ходе совместного рейда специалистам удалось пресечь несанкционированную торговлю мясом на стихийных рынках в поселке имени Горького и на улице Тихоокеанской. Проверки по несанкционированным местам торговли в связи с режимом ЧС будут проводиться в Хабаровске ежедневно.
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