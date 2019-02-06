В Хабаровске проводят рейды стихийных рынков

В Хабаровске в местах несанкционированной торговли проходят рейды по выявлению фактов продажи свинины и другого мяса. Участие в них принимают ветеринарные врачи, сотрудники полиции, а также представители городской администрации.

«На территории Хабаровского края действует режим ЧС из-за вспышки ящура. Главная цель этих рейдов - не допустить распространения опасной инфекции и остановить незаконную торговлю мясом, там, где нет возможности контролировать качество товара», - рассказала начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли, питания и бытового обслуживания населения Лариса Колмыкова.

Рынок в поселке имени Горького. Рядом с прилавками, продавец торгует мясом, выложенным на коробке. Документы на его реализацию, а также справки от ветврача на товар отсутствуют. Специалисты профильного управления составляют два протокола. Один - за торговлю без регистрации (штраф от 500 до 2 тысяч рублей). Второй – за торговлю в непредусмотренном для этого месте (штраф от 2 до 3 тысяч рублей).

«Не покупайте мясо и другие продукты на стихийных рынках! Это опасно для здоровья, тем более что сейчас в крае зафиксирована вспышка ящура. У мяса, которое продают «с земли» нет документов, нет маркировок, а значит, и гарантий его безопасности тоже нет», - рассказала Лариса Колмыкова.

В ходе совместного рейда специалистам удалось пресечь несанкционированную торговлю мясом на стихийных рынках в поселке имени Горького и на улице Тихоокеанской. Проверки по несанкционированным местам торговли в связи с режимом ЧС будут проводиться в Хабаровске ежедневно.