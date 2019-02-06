Новости
В сгоревшем бараке в Хабаровске обнаружили труп женщины
Пожар около двух часов ночи разбудил жильцов барака по адресу ул. Карла-Маркса, 51, в центре Хабаровска, напротив городской мэрии. Как рассказали очевидцы, огонь стремительно распространился из 3-го подъезда Г-образной двухэтажки и заставил их срочно покинуть квартиры.
Очевидцы также сообщили, что еще одной семье с маленьким ребенком была предоставлена временная квартира городского маневрового фонда.
В результате происшествия практически полностью выгорели квартиры углового подъезда, где, по предварительным сведениям, произошло возгорание. От этой части здания, выходящей в переулок Нагишкина остались только стены. В крайнем подъезде этого же крыла, насколько можно было заметить, перекрытия сохранились. Распространение огня, на расселенную лет пять назад часть здания, которая смотрит на мэрию Хабаровска, пожарные смогли предотвратить.
По оценкам сотрудников МЧС полностью пожар будет устранен к концу дня. Сейчас они заливают очаги возгорания внутри дома через окна и крышу, которая внешне не особо пострадала. Территория, прилегающая к горевшему дому, была сильно задымлена. Помимо густого дыма, в воздухе ощущается едкий запах, вероятно, от краски, использовавшейся жильцами в быту.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщала, что информация о пожаре в доме по ул. Карла Маркса, 51 поступила на пульт пожарно-диспетчерской службы в 2 ч. 21 мин. местного времени. На место были направлены 12 единиц техники и 45 человек личного состава. Возгорание в одной из квартир на первом этаже. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 8 человек. Звено газодымозащитной службы обнаружили внутри здания женщину без признаков жизни. Всего в доме, по официальной информации, проживало 9 человек.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 933
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 133
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 024
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 575
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136