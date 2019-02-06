В сгоревшем бараке в Хабаровске обнаружили труп женщины

Пожар около двух часов ночи разбудил жильцов барака по адресу ул. Карла-Маркса, 51, в центре Хабаровска, напротив городской мэрии. Как рассказали очевидцы, огонь стремительно распространился из 3-го подъезда Г-образной двухэтажки и заставил их срочно покинуть квартиры.

- Примерно в два ночи мне позвонил муж, он ночевал в квартире у родственников в этом доме, и рассказал о пожаре. Минут через 10-15 я приехала: во дворе – около человек 20. Оба подъезда этой части дома были жилые, в каждом по 8 квартир. В крайнем, четвертом, на первом этаже жили узбеки, на 2-м этаже – русские. Люди выбежали кто в чем. Кто-то даже босиком - просто успел одеяло на себя накинуть. Был ребенок лет 11-ти, наверное. Всех рассадили в машины греться – и в частные, и в МЧС. На моей памяти здесь было два пожара, каждый раз – в угловом подъезде, как и сейчас. Но успевали потушить до того, как разгорится. В этот раз не успели, - рассказала Ольга, очевидец случившегося.

Очевидцы также сообщили, что еще одной семье с маленьким ребенком была предоставлена временная квартира городского маневрового фонда.

В результате происшествия практически полностью выгорели квартиры углового подъезда, где, по предварительным сведениям, произошло возгорание. От этой части здания, выходящей в переулок Нагишкина остались только стены. В крайнем подъезде этого же крыла, насколько можно было заметить, перекрытия сохранились. Распространение огня, на расселенную лет пять назад часть здания, которая смотрит на мэрию Хабаровска, пожарные смогли предотвратить.

По оценкам сотрудников МЧС полностью пожар будет устранен к концу дня. Сейчас они заливают очаги возгорания внутри дома через окна и крышу, которая внешне не особо пострадала. Территория, прилегающая к горевшему дому, была сильно задымлена. Помимо густого дыма, в воздухе ощущается едкий запах, вероятно, от краски, использовавшейся жильцами в быту.

- По идее, дом должны были расселить уже дважды: по нормативам предельный срок эксплуатации деревянных брусовых многоквартирных домов 25 лет. Дому лет 60-65, - прокомментировал сотрудник пожнадзора, прибывший на место. – В центре Хабаровска таких деревяшек, на вскидку, два десятка. Например, по ул. Истомина и неподалеку от развязки, по ул. Пионерская и Запарина.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщала, что информация о пожаре в доме по ул. Карла Маркса, 51 поступила на пульт пожарно-диспетчерской службы в 2 ч. 21 мин. местного времени. На место были направлены 12 единиц техники и 45 человек личного состава. Возгорание в одной из квартир на первом этаже. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 8 человек. Звено газодымозащитной службы обнаружили внутри здания женщину без признаков жизни. Всего в доме, по официальной информации, проживало 9 человек.