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Трое детей погибли в пожаре в селе Бриакан
Ночью 6 февраля загорелся частный деревянный жилой дом в селе Бриакан района имени Полины Осипенко. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что здание полностью охвачено пламенем. Из трёх квартир в нем жилая была одна. В результате пожара, дом выгорел полностью.
По предварительным данным, в момент происшествия в доме находилось трое детей 2012,2015, 2016 годов рождения. По словам матери, поздно вечером она вышла в магазин. Вернувшись примерно через полчаса, увидела, что дом весь в огне. Мать кинулась в дом и вынесла оттуда двоих детей, но, к сожалению, их спасти не удалось. Позднее, в ходе тушения пожара, огнеборцы обнаружили тело третьего погибшего ребенка.
Развитию пожара до крупного размера способствовало позднее сообщение о возгорании. В настоящее время на месте работают дознаватели государственного пожарного надзора, следователи, проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. Причины возгорания и виновные лица будут установлены.
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