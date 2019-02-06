Трое детей погибли в пожаре в селе Бриакан

Ночью 6 февраля загорелся частный деревянный жилой дом в селе Бриакан района имени Полины Осипенко. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что здание полностью охвачено пламенем. Из трёх квартир в нем жилая была одна. В результате пожара, дом выгорел полностью.

По предварительным данным, в момент происшествия в доме находилось трое детей 2012,2015, 2016 годов рождения. По словам матери, поздно вечером она вышла в магазин. Вернувшись примерно через полчаса, увидела, что дом весь в огне. Мать кинулась в дом и вынесла оттуда двоих детей, но, к сожалению, их спасти не удалось. Позднее, в ходе тушения пожара, огнеборцы обнаружили тело третьего погибшего ребенка.

Развитию пожара до крупного размера способствовало позднее сообщение о возгорании. В настоящее время на месте работают дознаватели государственного пожарного надзора, следователи, проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. Причины возгорания и виновные лица будут установлены.