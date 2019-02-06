В Верхнебуреинском районе сошли вагоны с углем

Из Хабаровска в район разъезда Дуссе-Алинь Верхнебуреинского района, где сошли вагоны с углем, на вертолете МИ-8 Хабаровского авиационного-спасательного центра МЧС России вылетела оперативная группа с представителями Дальневосточного следственного управления на транспорте. На месте они проведут уточнение обстановки.

В настоящее время в проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 2 восстановительных поезда и аварийно-ремонтная бригада РЖД. Еще один восстановительно-ремонтный поезд направляется на место происшествия.

Для установления обстоятельств происшествия на место выехала комиссия Дальневосточной железной дороги.

Всего привлечено 76 человек и 8 единиц техники.

Напоминаем, что в 07.15 (хбр) поступила информация о том, что на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук произошел сход вагонов. В составе поезда находилось 54 вагона с углем, из которых сошло 27. Имеется повреждение участка железнодорожного полотна.