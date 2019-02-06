В Хабаровском крае возобновили продажи охлажденной свинины

В связи с выявленным случаем заболеваемости ящуром на предприятии "Скифагро-ДВ", в Хабаровском крае ужесточен контроль за реализацией мяса и мясной продукции. После того, как специалисты провели массовую проверку торговых точек и рынков, было принято решение не ограничивать реализацию охлажденного мяса, завезенного из других регионов страны.

Запрет по-прежнему действует на забой и продажу мяса только из тех муниципальных образований, в которых введен краевой режим ЧС. Это Хабаровск, а также Хабаровский, имени Лазо, Вяземский и Бикинский районы. Также прекращены поставки из Приморья.

- Мы организовали тотальный мониторинг предприятий торговли, в том числе на фермерской ярмарке в ТЦ "Экодом", центральном продовольственном рынке в Хабаровске. Проверили ветеринарно-сопроводительные документы, географию поставок и дату завоза. В рознице представлена мясная, в том числе охлажденная продукция от поставщиков из республики Бурятия, Забайкальского, Краясноярского, Алтайского края, а также из Московской области. Все партии проверены, их реализация официально разрешена. Качество подтверждено лабораторно, - отметил председатель комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

По его словам, решение возобновить продажу охлажденного мяса из других регионов также позволит избежать дефицита и повышения цен. Проверки торговых точек, а также партий ввозимой продукции продолжаются. Работа ветеринарно-полицейских постов организована на федеральной трассе «Уссури» и в районе моста через Амур. Специалисты уделяют внимание не только качеству продукции, но и соблюдению правил перевозки.

- Доставка свинины из других регионов занимает от трех до пяти дней. Туши везут в специально оборудованных машинах-холодильниках, где выдерживается температура от 0 до -1 градусов. В этом случае охлажденная свинина может храниться до 12 суток. Говядина - до 16 суток. За это время предприниматели успевают доставить и реализовать продукцию, - уточнил Николай Крецу.

По информации пресс-службы правительства региона, сообщить о продаже свинины из районов, где действует режим ЧС, можно по телефонам горячей линии краевого управления ветеринарии (60-16-14) и комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности (40-26-20).