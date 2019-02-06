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В Хабаровском крае возобновили продажи охлажденной свинины
В связи с выявленным случаем заболеваемости ящуром на предприятии "Скифагро-ДВ", в Хабаровском крае ужесточен контроль за реализацией мяса и мясной продукции. После того, как специалисты провели массовую проверку торговых точек и рынков, было принято решение не ограничивать реализацию охлажденного мяса, завезенного из других регионов страны.
Запрет по-прежнему действует на забой и продажу мяса только из тех муниципальных образований, в которых введен краевой режим ЧС. Это Хабаровск, а также Хабаровский, имени Лазо, Вяземский и Бикинский районы. Также прекращены поставки из Приморья.
По его словам, решение возобновить продажу охлажденного мяса из других регионов также позволит избежать дефицита и повышения цен. Проверки торговых точек, а также партий ввозимой продукции продолжаются. Работа ветеринарно-полицейских постов организована на федеральной трассе «Уссури» и в районе моста через Амур. Специалисты уделяют внимание не только качеству продукции, но и соблюдению правил перевозки.
По информации пресс-службы правительства региона, сообщить о продаже свинины из районов, где действует режим ЧС, можно по телефонам горячей линии краевого управления ветеринарии (60-16-14) и комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности (40-26-20).
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