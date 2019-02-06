Пожар в центре Хабаровска ликвидировали

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в двухэтажном деревянном доме по улице Карла Маркса в Хабаровске. В настоящий момент пожарные и спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России приступили к разбору завалов. Для проведения этих работ прибыл бульдозер, который будет помогать с разбором тяжелых конструкций.

Причины возгорания, виновный будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления СК России.

Напомним, сообщение о пожаре на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило ночью 6 февраля. Оперативно прибывшие отделения пожарной охраны установили, что произошло возгорание в одной из квартир на первом этаже. До прибытия подразделения пожарной охраны дом самостоятельно покинули 8 человек. Звеном газодымозащитной службы была проведена разведка и поиск возможно находящихся внутри людей.