Причина схода вагонов с углем в Хабаровском крае пока неизвестна

В данный момент полностью восстановлено движение поездов на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук Комсомольского территориального управления Дальневосточной железной дороги.

Как сообщало издание, движение на этом участке было прервано 5 февраля в 23:18 мск по причине схода 27 вагонов с углем в грузовом поезде. В ликвидации последствий происшествия участвовали восстановительные поезда со станций Новый Ургал, Постышево и Комсомольск. Также были задействованы 287 работников Дальневосточной дирекции инфраструктуры и энергохозяйства.

Причина схода выясняется.