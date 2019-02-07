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Причина схода вагонов с углем в Хабаровском крае пока неизвестна
В данный момент полностью восстановлено движение поездов на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук Комсомольского территориального управления Дальневосточной железной дороги.
Как сообщало издание, движение на этом участке было прервано 5 февраля в 23:18 мск по причине схода 27 вагонов с углем в грузовом поезде. В ликвидации последствий происшествия участвовали восстановительные поезда со станций Новый Ургал, Постышево и Комсомольск. Также были задействованы 287 работников Дальневосточной дирекции инфраструктуры и энергохозяйства.
Причина схода выясняется.
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