Программу льготных перевозок для дальневосточников изменят

В ходе ежегодной пресс-конференции это подтвердили полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Юрий Трутнев подчеркнул, что неправильно считать отдаленность дальневосточных территорий от Москвы «фундаментальным недостатком».

- Мы будем продолжать заниматься программой субсидирования авиаперевозок, но все-таки надо думать не только о том, на каком расстоянии находится Дальний Восток от Москвы, но и том, какие преимущества это создает. Например, приток инвестиций. Таких цифр нет ни на одной другой территории России, - заявил полпред.

В свою очередь Александр Козлов напомнил, что вопрос об увеличении финансирования льготных авиаперевозок был одобрен главой правительства Дмитрием Медведевым:

- Нам удалось сделать программу круглогодичной, также в нее были включены дополнительные маршруты для Дальнего Востока - теперь их 134. С 1 января 2019 года правом пользоваться льготным перелетом могут многодетные семьи. На текущий момент на субсидирование авиабилетов выделено 2,8 млрд рублей, но уже готов проект распоряжения о выделении из Резервного фонда дополнительных 5,2 млрд рублей. По нашим прогнозам, это позволит в 2019 году перевезти более 1 млн человек.

Сейчас в авиакассах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре можно приобрести субсидируемые авиабилеты на рейсы в западном направлении, а также по городам Дальнего Востока. Улететь из Хабаровска можно в семь городов, в том числе в Санкт-Петербург и Москву.

Напомним также, что в крае на местных авиамаршрутах действует аналогичная программа льготных тарифов. Купить билеты по цене в два раза ниже утвержденной может молодежь в возрасте до 23-х лет, пенсионеры, инвалиды и сопровождающих их лица. Срок действия программы - с 1 мая по 31 сентября.