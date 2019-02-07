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Программу льготных перевозок для дальневосточников изменят
В ходе ежегодной пресс-конференции это подтвердили полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Юрий Трутнев подчеркнул, что неправильно считать отдаленность дальневосточных территорий от Москвы «фундаментальным недостатком».
В свою очередь Александр Козлов напомнил, что вопрос об увеличении финансирования льготных авиаперевозок был одобрен главой правительства Дмитрием Медведевым:
Сейчас в авиакассах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре можно приобрести субсидируемые авиабилеты на рейсы в западном направлении, а также по городам Дальнего Востока. Улететь из Хабаровска можно в семь городов, в том числе в Санкт-Петербург и Москву.
Напомним также, что в крае на местных авиамаршрутах действует аналогичная программа льготных тарифов. Купить билеты по цене в два раза ниже утвержденной может молодежь в возрасте до 23-х лет, пенсионеры, инвалиды и сопровождающих их лица. Срок действия программы - с 1 мая по 31 сентября.
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