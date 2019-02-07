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В Хабаровске откроют Аллею Олимпийской славы
В Хабаровском крае 10 февраля отметят Всероссийский День зимних видов спорта. Главным событием станет церемония открытия Аллеи Олимпийской славы. Напротив легкоатлетического манежа стадиона имени Ленина появятся информационные баннеры с фотографиями и биографией хабаровских олимпийцев. Среди них победитель Олимпийских игр 1968 в Мехико тяжелоатлет Виктор Куренцов, Олимпийский чемпион зимних Игр 1976 года в Инсбурке лыжник Сергей Савельев, 3-кратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Чепалова, участница Олимпиады 2008 года в Пекине Светлана Клюка, обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане воспитанник хабаровского хоккея Артем Зуб и многие другие спортсмены края, которые в разные годы представляли наш регион на Олимпийских и Паралимпийских играх.
Празднование Дня зимних видов спорта продолжится на катке. Здесь состоится семейно-спортивный праздник. В программе соревнования по катанию на коньках, биатлон, хоккей с мячом и многое другое. Также пройдут мастер-классы по хоккею с мячом и фигурному катанию от профессиональных тренеров. Состоится товарищеская встреча между любительскими хоккейными командами «Амурские леопарды» и «Тигрицы Амура». Завершится мероприятие танцевальным флешмобом.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, принять участие в семейном спортивном празднике может любой желающий. Для этого надо до 9 февраля зарегистрироваться по телефону: 611-414. Участников семейных команд будут ждать на катке 10 февраля с 12:00.
День зимних видов спорта отметят и в районах края. Так, в поселках Переяславка и Сита пройдут соревнования по мини-футболу, лазертагу, будут организованы семейные эстафеты.
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