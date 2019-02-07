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В хабаровском микрорайоне «Строитель» построят школу
Строительство нового образовательного учреждения на тысячу ученических мест планируется в 2020-2021 годах. Об этом было заявлено на информационной встрече заместителя мэра города по социальным вопросам Ольги Тен и председателя Хабаровской городской думы Сергея Савкова с работниками отраслей образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной защиты населения, работы с молодежью, ветеранами и жителями Индустриального района города, состоявшейся в ДК «Русь».
Одним из вопросов, поступивших спикерами из зала сразу от нескольких участников мероприятия, стала проблема отсутствия школы в густонаселенном микрорайоне «Строитель».
Ольга Тен разъяснила ситуацию.
Еще одним наиболее интересующим присутствующих вопросом стали планы по дальнейшей реконструкции парка имени Гагарина.
Также она отметила, что сейчас в парке реализуется инвестиционный проект: идет строительство детского трехэтажного игрового центра «Космопорт». Он обойдется владельцу в 350 миллионов рублей. На первом этаже будет расположена игровая зона, на втором – кинотеатр и кафе, а третий будет административным. Сдача объекта запланирована на май 2020 года. К этому сроку инвестор должен будет также провести благоустройство прилегающей парковой территории, проложить мощеные пешеходные дорожки и оборудовать гостевые автопарковки.
Встреча продолжалась более полутора часов. В адрес представителей муниципальной власти поступило более пятидесяти вопросов. На те, что докладчики не успели рассмотреть в ходе открытого диалога, авторам будут даны ответы в письменной форме.
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