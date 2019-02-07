В хабаровском микрорайоне «Строитель» построят школу

Строительство нового образовательного учреждения на тысячу ученических мест планируется в 2020-2021 годах. Об этом было заявлено на информационной встрече заместителя мэра города по социальным вопросам Ольги Тен и председателя Хабаровской городской думы Сергея Савкова с работниками отраслей образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной защиты населения, работы с молодежью, ветеранами и жителями Индустриального района города, состоявшейся в ДК «Русь».

Одним из вопросов, поступивших спикерами из зала сразу от нескольких участников мероприятия, стала проблема отсутствия школы в густонаселенном микрорайоне «Строитель».

«Соседние школы №№ 19 и 63 заполнены до отказа и расположены далековато от нас: детям очень неудобно. Неоднократно обращались с просьбами о строительстве учебного заведения в нашем микрорайоне. Будет ли решен этот вопрос?», - говорилось в записках, переданных на сцену.

Ольга Тен разъяснила ситуацию.

«Об этой проблеме, безусловно, знаем и уже занимаемся ее решением. Так как плотность застройки в «Строителе» весьма высока, мы ведем поиск участка, который удовлетворял бы всем требованиям для возведения школы. В это году он обязательно будет определен, и мы начнем разработку и согласование проекта. В 2020-2021 годах школа будет построена. Финансирование пойдет из консолидированных бюджетов – краевого и муниципального, а также из средств федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях». Но главное в настоящий момент – определить участок под застройку», - сказала она.

Еще одним наиболее интересующим присутствующих вопросом стали планы по дальнейшей реконструкции парка имени Гагарина.

«В этом году в парке глобальных изменений не предвидится, так как финансирование работ, предусмотренное на 2019-й, невелико. Появятся новые скамьи, урны. Возможно, удастся завершить оборудование спортивной площадки для скейт-бординга. Весной высадим молодые деревья», - сказала Тен.

Также она отметила, что сейчас в парке реализуется инвестиционный проект: идет строительство детского трехэтажного игрового центра «Космопорт». Он обойдется владельцу в 350 миллионов рублей. На первом этаже будет расположена игровая зона, на втором – кинотеатр и кафе, а третий будет административным. Сдача объекта запланирована на май 2020 года. К этому сроку инвестор должен будет также провести благоустройство прилегающей парковой территории, проложить мощеные пешеходные дорожки и оборудовать гостевые автопарковки.

Встреча продолжалась более полутора часов. В адрес представителей муниципальной власти поступило более пятидесяти вопросов. На те, что докладчики не успели рассмотреть в ходе открытого диалога, авторам будут даны ответы в письменной форме.