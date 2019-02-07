Более 6,5 тысяч жителей Хабаровского края сдадут ЕГЭ

Выпускники школ Хабаровского края готовятся к сдаче единого государственного экзамена. По данным регионального министерства образования и науки, экзамены планируют сдать 6786 человек. Из них 6662 зарегистрировались на ЕГЭ. Еще 124 школьника будут сдавать государственный выпускной экзамен – это испытание для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

- На вопросы единого государственного экзамена ответят 5954 выпускника текущего года и 669 выпускников прошлых лет. Также ЕГЭ сдадут обучающиеся по программам среднего профессионального образования, лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в прошлые годы, и старшеклассники, которые в 10 классе закончили изучать образовательную программу по географии, - сообщили представители ведомства.

В этом году школьники могут выбрать только один уровень для сдачи ЕГЭ по математике. Профильный экзамен по этому предмету будут сдавать 52 % или 3106 человек, базовый – 48 % или 2856 учащихся.

Как и в прошлые годы, на первом месте среди выбранных предметов обществознание. Экзамен по нему решили сдавать 58,8 % учащихся. На втором – физика, этот предмет выбрали 22,8 % школьников. Замыкает тройку «предметов на выбор» история. Ее буду сдавать 20,7 % учащихся. Впервые в перечень предметов ЕГЭ включен экзамен по китайскому языку. В крае его выбрали 13 человек.

Досрочная сдача единого госэкзамена пройдет в образовательных учреждениях края с 20 марта по 10 апреля. Весной экзамены сдадут 154 человека.