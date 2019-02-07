В Хабаровске дома сдадут с запозданием на год 

Более 250 дольщиков получат от застройщика ключи от квартир в Хабаровске. Два дома в жилом комплексе «Пионерский» введены в эксплуатацию. Возведение высоток переменной этажности началось в 2015 году. Для их строительства подрядной организации пришлось убрать с территории 460 гаражей. По планам новоселье в новых домах собственники должны были отметить еще в конце 2017 года, однако сроки по разным причинам все время переносились.

«Задержка связана непосредственно со строительством. Генеральный подрядчик рассчитывал на иностранную рабочую силу, однако бригады не приехали, что и стало причиной затягивания сроков выполнения работ»,- рассказал директор ООО «Фонд жилищного строительства» Алексей Савин.

Весной строителям придется еще установить возле новостроек спортивную площадку, обустроить газоны и высадить деревья, но, самое главное, активно заняться возведением еще одного дома в 25 этажей, который входит в жилой комплекс «Пионерский». Сдача высотки запланирована на конец этого года.

Всего же в 2019-м из-за экономических трудностей, которые испытывает строительная отрасль, в Хабаровске планируется сдать 177 тысяч квадратных метров жилья, из них более 30% доля муниципальных застройщиков.