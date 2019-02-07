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Информацию о нарушениях на ДВ-гектаре в Хабаровском крае проверят правоохранители
В Комсомольском районе жители западных регионов России оформили гектары, после чего неизвестные варварски вырубили лес на участках. По данному факту уже начались проверки правоохранительных органов. Ситуацию прокомментировал заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Он также подчеркнул, что сокращать или останавливать программу предоставления «дальневосточного гектара» на сегодняшний день нецелесообразно. Участки получили уже около 50 тысяч человек.
Одной из причин, снижения интереса к гектару полпред назвал «серые зоны», которые необходимо сокращать. По его словам, на сегодняшний день довольно много территорий, недоступных для выдачи участков, в том числе это земли Минобороны и заповедников. А людям удобнее брать гектар, когда он находится ближе к населенным пунктам.
По информации пресс-службы правительства региона, сейчас на территории Хабаровского края выдано около 9 тысяч гектаров, из них 489 договоров заключены с гражданами из других субъектов. Всего с начала действия федерального проекта поступило свыше 18 тысяч заявлений. Наибольшим спросом пользуются земельные участки в районе им. Лазо (1764 договора), а также Бикинском (1001), Советско-Гаванском (902), Вяземском и Хабаровском районах (744).
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