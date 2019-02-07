Информацию о нарушениях на ДВ-гектаре в Хабаровском крае проверят правоохранители

В Комсомольском районе жители западных регионов России оформили гектары, после чего неизвестные варварски вырубили лес на участках. По данному факту уже начались проверки правоохранительных органов. Ситуацию прокомментировал заместитель председателя правительства РФ – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- Нарушать законодательство нельзя, ни на самом гектаре, ни рядом с ним. Сотрудники полпредства проконтролируют ситуацию и ход расследования, - пообещал Юрий Трутнев.

Он также подчеркнул, что сокращать или останавливать программу предоставления «дальневосточного гектара» на сегодняшний день нецелесообразно. Участки получили уже около 50 тысяч человек.

- Гектар предоставил возможность людям там жить и трудиться, и это хорошо. Те люди, которые хотели этой возможностью воспользоваться, уже это сделали. Сейчас заявок стало меньше. Мы будем изучать, почему. Будем ликвидировать все препятствия. Будем делать всё, чтобы гектар был выгоден людям. Надо смотреть на качество, на возможности создания инфраструктуры. Нигде в России так быстро невозможно получить землю. Мы это сделали. И будем продолжать работать, - подчеркнул Юрий Трутнев.

Одной из причин, снижения интереса к гектару полпред назвал «серые зоны», которые необходимо сокращать. По его словам, на сегодняшний день довольно много территорий, недоступных для выдачи участков, в том числе это земли Минобороны и заповедников. А людям удобнее брать гектар, когда он находится ближе к населенным пунктам.

По информации пресс-службы правительства региона, сейчас на территории Хабаровского края выдано около 9 тысяч гектаров, из них 489 договоров заключены с гражданами из других субъектов. Всего с начала действия федерального проекта поступило свыше 18 тысяч заявлений. Наибольшим спросом пользуются земельные участки в районе им. Лазо (1764 договора), а также Бикинском (1001), Советско-Гаванском (902), Вяземском и Хабаровском районах (744).