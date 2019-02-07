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Трутнев: Комплексный план развития Комсомольска реализуется неэффективно
Комплексный план развития города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае реализуется неэффективно, заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре разработали по поручению президента РФ Владимира Путина, документ подписан 18 апреля 2016 года. Первоначально в план с объемом финансирования около 63 млрд рублей были включены 33 организационных мероприятия, направленных на социально-экономическое развитие города, и строительство 27 объектов инфраструктуры. В ноябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в плане, включив в него новые проекты и скорректировав объемы финансирования на 2018-2020 годы.
Он уточнил, что во время визита в Хабаровский край намерен разобраться в ситуации и оценить, кто и почему не укладывается в установленные планом сроки.
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