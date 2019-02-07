Трутнев: Комплексный план развития Комсомольска реализуется неэффективно

Комплексный план развития города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае реализуется неэффективно, заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре разработали по поручению президента РФ Владимира Путина, документ подписан 18 апреля 2016 года. Первоначально в план с объемом финансирования около 63 млрд рублей были включены 33 организационных мероприятия, направленных на социально-экономическое развитие города, и строительство 27 объектов инфраструктуры. В ноябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в плане, включив в него новые проекты и скорректировав объемы финансирования на 2018-2020 годы.

"Мы недавно с Александром Александровичем [Козловым, министром по развитию Дальнего Востока] смотрели реализацию комплексного плана развития Комсомольска-на-Амуре, план реализуется неэффективно. Надо разбираться, почему, кто в этом виноват, что надо делать для того, чтобы все-таки были набережные построены, дороги в порядок приведены, инженерная школа сдана, чтобы были обеспечены заказами и авиастроительные предприятия, и судостроительный завод, то есть надо заниматься развитием Комсомольска-на-Амуре, это важная задача", - приводит слова Юрия Трутнева ТАСС

Он уточнил, что во время визита в Хабаровский край намерен разобраться в ситуации и оценить, кто и почему не укладывается в установленные планом сроки.