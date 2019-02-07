Хабаровские остановки поумнеют

В Хабаровске начнут установку "умных установок". Пока же перевозчики определяются, где именно их разместить. Современные остановки выполнены в едином стиле с использованием антивандальных материалов: стекла и металла. «Умные» остановки от обычных будут отличаться внутренним содержанием.

— В них должно быть все, что удобно для пассажира: навес, название пункта, система навигации, дежурные кнопки, видеокамера, подключенная к системе «Безопасный город», кондиционер для летнего времени и обогреватель на зиму, места для сидения и банкоматы, — говорит главный художник Хабаровска Сергей Пеньков. — Рассчитываем, что в оборудовании «умных» остановок проявят заинтересованность перевозчики, предприниматели, осуществляющие торговую деятельность, рекламные компании. Перечень первых пяти пунктов, где установят такие павильоны, готов, но он еще может корректироваться.

Как сообщается на сайте khab-vesti.ru, самая «умная» в городе остановка будет возле Педагогического института ТОГУ. Она же станет первой установленной в городе остановкой нового формата. Также в списке остановки «Храм Серафима Саровского» и «Кругосветка».

По предварительным подсчетам самая простая обойдется в 1 млн 200 тыс рублей. С двумя павильонами и длиной до 14 м потянет на 8 млн руб.