Новости
Хабаровские остановки поумнеют
В Хабаровске начнут установку "умных установок". Пока же перевозчики определяются, где именно их разместить. Современные остановки выполнены в едином стиле с использованием антивандальных материалов: стекла и металла. «Умные» остановки от обычных будут отличаться внутренним содержанием.
Как сообщается на сайте khab-vesti.ru, самая «умная» в городе остановка будет возле Педагогического института ТОГУ. Она же станет первой установленной в городе остановкой нового формата. Также в списке остановки «Храм Серафима Саровского» и «Кругосветка».
По предварительным подсчетам самая простая обойдется в 1 млн 200 тыс рублей. С двумя павильонами и длиной до 14 м потянет на 8 млн руб.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 941
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 144
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 032
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 579
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136