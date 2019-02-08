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Первый этап прививочной кампании от ящура завершается в Хабаровском крае
В связи с выявленным случаем заболеваемости на свинокомплексе "Скифагро-ДВ", в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах продолжается прививочная кампания. Всего провакцинировано более 8 тысяч свиней в южных районах края и региональном центре. В Хабаровске и Хабаровском районе первая волна вакцинации уже завершилась. К субботе специалисты ветеринарной службы планируют привить еще около 3 тысяч свиней в Вяземском, имени Лазо и Бикинском районах.
По его словам, на самом предприятии продолжается ликвидация очага заболеваемости.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в связи со вспышкой ящура, в Хабаровском крае усилены меры ветеринарного контроля. На федеральной трассе «Уссури» организован ветеринарно-полицейский пост для проверки поставок всей мясной продукции, ввозимой на территорию Хабаровского края. Аналогичный пункт появился в районе моста через Амур. Начались проверки магазинов и рынков. Специалисты проверяют наличие ветеринарно-сопроводительных документов на мясную продукцию, географию поставок и дату завоза. Кроме того, на объектах торговли и предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности усилен контроль качества входного сырья.
Жителей края также просят сообщать о всех подозрительных случаях реализации мясной продукции. Работают телефоны горячей линии в министерстве сельского хозяйства (329-329), краевом управлении ветеринарии (60-16-14) и комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности (40-26-20).
В Хабаровске и южных районах края по-прежнему действует краевой режим ЧС.
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