В Хабаровский край пришел 50-градусный мороз

Такие морозы не норма для южных районов края, где находится Хабаровск, в северных и центральных районах такие температуры бывают, но редко — примерно раз в десятилетие. По прогнозам холода продержатся не более пяти дней. С субботы, 9 февраля, циклон начнет отступать, и на следующей неделе будет постепенное повышение температуры.