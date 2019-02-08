Новости
В Хабаровский край пришел 50-градусный мороз
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края зарегистрирован 50-градусный мороз. По словам специалиста, в Комсомольске-на-Амуре среднесуточная температура воздуха сейчас составляет минус 32 градуса, что на десять градусов ниже нормы. Среднесуточные температуры в Хабаровске — около минус 27. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ночь на четверг минус 50 зарегистрировано в Софийском прииске Верхнебуреинского района, в Чегдомыне — минус 44 градуса. В Комсомольске-на-Амуре было 42,7 градуса мороза, в Хабаровске — 28,5 мороза", — уточнила начальник отдела долговременных прогнозов Хабаровского гидрометеоцентра Галина Брынцева.
Такие морозы не норма для южных районов края, где находится Хабаровск, в северных и центральных районах такие температуры бывают, но редко — примерно раз в десятилетие. По прогнозам холода продержатся не более пяти дней. С субботы, 9 февраля, циклон начнет отступать, и на следующей неделе будет постепенное повышение температуры.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 947
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 147
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 034
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 580
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136