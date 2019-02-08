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Комсомольчанка стала чемпионкой Европы по спортивному ориентированию
Комсомольчанка Алёна Трапезникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивному ориентированию. Соревнования проходят в Турции в городе Сарикамис. В первый день спортсмены разыграли медали в дисциплине «спринт». Алёна Трапезникова показала лучший результат среди девушек, опередив двух представительниц Швеции: Магдалену Ольсон и Туве Алксандерсон.
Среди мужчин лучшим из россиян стал хабаровчанин Сергей Горланов, занявший четвертое место. Также спортсмены края выступят в смешанной эстафете.
По информации пресс-службы правительства региона, в октябре прошлого года Хабаровский край впервые принимал чемпионат и Кубок России по спортивному ориентированию. Большинство медалей завоевала сборная региона – 17 наград. Соревнования прошли на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».
В них приняли участие около ста сильнейших ориентировщиков из 19 субъектов страны. Алена Трапезникова завоевала бронзовую и серебряную медали в классической гонке, и золотую - в эстафете.
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