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Волонтеры помогут выявлять незаконную торговлю свининой в Хабаровске
Добровольцы будут выявлять факты торговли мясом на стихийных рынках Хабаровска. В крае из-за вспышки опасного вируса действует режим ЧС. Представители министерства сельского хозяйства проинструктировали волонтеров о том, как проводить рейды, какие документы необходимо спрашивать у продавцов и, главное, что делать, если удалось выявить продажу нелегального продукта.
Кроме участия в рейдах, волонтеры займутся информационно-разъяснительной работой. Уже подготовлены специальные флаеры, которые они будут раздавать на улицах краевого центра.
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