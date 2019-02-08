Волонтеры помогут выявлять незаконную торговлю свининой в Хабаровске

Добровольцы будут выявлять факты торговли мясом на стихийных рынках Хабаровска. В крае из-за вспышки опасного вируса действует режим ЧС. Представители министерства сельского хозяйства проинструктировали волонтеров о том, как проводить рейды, какие документы необходимо спрашивать у продавцов и, главное, что делать, если удалось выявить продажу нелегального продукта.

«Пока в мероприятиях по недопущению распространения ящура будут участвовать 25 волонтеров. Уже завтра они пойдут в первый рейд. Если потребуется, мы сможем увеличить количество добровольцев, которые будут контролировать реализацию мяса на стихийных рынках города», - рассказала начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Инна Хопта.

Кроме участия в рейдах, волонтеры займутся информационно-разъяснительной работой. Уже подготовлены специальные флаеры, которые они будут раздавать на улицах краевого центра.