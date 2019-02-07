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Китайские мигранты в Хабаровском крае: дружить или тужить
Тысячи гектаров пахотных земель, огромные лесные просеки и участки земли под строительство — крупный бизнес из КНР продолжает скупать в Хабаровском крае завидные куски собственности, принося на нашу территорию не только инвестиции, но и трудовых мигрантов.
Сейчас, когда квоты на иностранную рабочую силу значительно урезаны по сравнению с тем, что было 4-5 лет назад, Китай остается в перечне государств дальнего зарубежья самым крупным экспортером работников. Об этом в своем исследовании «Особенности миграционных процессов в Хабаровском крае» пишут Анна Лановенко и Елена Недохлебова, сотрудники кафедры экономики труда и управления персоналом ХГУЭиП.
При этом сохраняется тенденция притока в наш регион не только легальной рабочей силы, но и нелегалов. К примеру, в октябре прошлого года в ходе рейда Гостехнадзора по нескольким селам Хабаровского района были выявлены больше десятка незаконно (без уплаты утилизационного сбора и оформления необходимой документации) ввезенных из КНР тракторов. Обработкой полей на них занимались граждане Китая, не имевшие разрешения на работу.
Всего же за прошлый год судебным приставам пришлось депортировать с территории Хабаровского края почти сотню нелегалов, в числе которых были и наши китайские соседи.
По данным социологов, проблему массовой трудовой миграции, как из стран СНГ, так и из дальнего зарубежья, местное население считает одной из угроз собственному благополучию и нормальному функционированию региональной экономики.
Примечательно, что крупные компании из КНР, которые скупают землю в р-не им. Лазо, создают там же деревообрабатывающее производство, которые намереваются строить сухой порт в районе базы КАФ в Хабаровске и прочие негласно ставят условием наём на работу своих соотечественников, перекрывая кислород российским претендентам. Если в ближайшее время региональные власти вплотную не займутся урегулированием этой проблемы, существующее положение дел обернется повышением градуса социальной напряженности.
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