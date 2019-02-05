В Приморском крае шантарских китообразных собирались продать в Китай



Говорят, что на Шантарах, после того, как запретили китовую добычу, косатки и белухи настолько стали доверять людям, что подплывают и их можно даже погладить. Это очень умные существа, некоторые страны признали даже их мыслящими и запретили использовать их в океанариумах. У нас, в России, это краснокнижные животные, их добыча запрещена, помимо, конечно, научно-исследовательских целей. Есть и еще один запрет – вылов маленьких животных, которые кормятся молоком матерей.

…Известие о том, что в Приморском крае косатки и белухи содержатся, мягко говоря, негуманно, сначала немного прошло мимо. Не первый раз в соседнем регионе чудят с законами. Но после того, как появились подробности, волна негодования захлестнула всю Россию. В стране прошла серия протестных мероприятий. Присоединились и хабаровчане.

Оказалось, что в неволе томятся не только взрослые животные, но и груднички. Как их кормят, каково их состояние, сколько из них погибло - неизвестно. С тел животных пластами сползает кожа. Это следствие холода и грибковых заболеваний. Слишком маленькое пространство выделили «организаторы». По сути, косатки и белухи обездвижены и зимой, при низких температурах, просто замерзают. Иммунитет животных не рассчитан на человеческую грязь, и лишний контакт с гражданами Российской Федерации может быть смертелен. Помимо этого, между косатками и белухами – тонкая сетка, т.е. хищники и их потенциальные жертвы видят, чуют друг друга. Представьте, что вас закрывают в маленькой грязной комнате с голодным тигром, а между вами - лишь тонкая сетка. Стресс? Мягко сказано.

Владельцы базы утверждают, что животные сыты и хорошо себя чувствуют. Между тем из первоначальных 90 белух осталось 87, так как трое грудничков «сбежали».

Неравнодушные люди составляли петиции, отправляли письма в инстанции, писали даже самому президенту. Тихоокеанский флот готов предоставить корабль для транспортировки китов к месту выпуска.

Но, как говорится, воз и ныне там. Хотя дело движется, но медленно. Уголовное дело по факту незаконной добычи животных возбудили в СУ СКР по Приморскому краю. Затем его передали в УМВД по Хабаровскому краю. Те, в свою очередь, перенаправили в хабаровское управление следкома.

В прошлом году эти косатки и белухи были выловлены в акватории Охотского моря в районе Шантарских островов. Отловом занимались, как утверждают, исключительно в научных целях две фирмы, которые, по неподтвержденным данным, промышляли в позапрошлом году в низовье Амура.

Научные и просветительские цели – это, как оказывается, продажа краснокнижных животных в китайские океанариумы. Что ж за такая странная российская наука в Китае? И зачем нужно такое количество китообразных?

Стоит отметить, что фирмы получили все разрешения, т. е. ни в природоохранных ведомствах, ни в министерстве природных ресурсов Хабаровского края никто не побеспокоился, не проконтролировал.

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года мораторием Международной китобойной комиссии, их отлов на территории России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях.

Пикет хабаровских зоозащитников был организован около здания следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.



- Мы просили сотрудников СУ как можно скорее рассмотреть уголовное дело о незаконном отлове косаток и белух. Нынешняя стадия рассмотрения уголовного дела не дает возможности переместить или выпустить животных, - рассказала одна из организаторов пикета Наталья Коваленко, председатель Хабаровского краевого общественного движения «Зоозащита-ДВ».

В месте, где неравнодушные хабаровчане стояли пикетом, появился автомобиль с биробиджанскими номерами. Оттуда вышли с десяток граждан с транспарантами, встали напротив хабаровских зоозащитников, начали свой пикет - в защиту океанариумов. Типа не лишайте наших детей развлечений. С учетом того, что в Хабаровске и Биробиджане океанариумов нет, а краснокнижных животных за большие деньги собирались продать китайцам, то понятно, что из столицы ЕАО приезжали защищать коммерческие развлекательные заведения из Поднебесной, при этом громко обвиняя хабаровчан в том, что они – «пятая колонна», агенты госдепа и т.д. Разрешения на пикет у этих товарищей не было, поэтому по требованию полицейских им пришлось свернуть мероприятие.Большие деньги - большие страсти. Особенно, когда, по всей вероятности, нарушается закон. Дай волю некоторым гражданам, так все продадут подчистую, начиная с Красной площади. Что касается страданий человека, а уж животных тем более, что останется нашим внукам - не особенно тревожит этих господ. И еще. Без «крышевания» такая «научная деятельность» вряд ли возможна: в меньшей степени верится в наивность чиновников и в хитрость отдельных представителей бизнеса.



Юрий Вязанкин











