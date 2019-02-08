В Хабаровском крае при подрывах затора на Бурее сошли оползни

Подрывы затора на реке Бурея в Хабаровском крае привели к сходу нескольких оползней, ученые опасаются обрушения большой массы грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН доктора географических наук Алексея Махинова.
Махинов добавил, что небольшие оползни также могут сойти весной и летом после таяния снега. Также он сообщил, что риск подтопления села Чекунда, а также участков железной и автомобильной дорог сохраняется.
Обрушение скального массива произошло в декабре 2018 года, в результате Бурейское водохранилище оказалось разделено на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший за последние годы в стране. Его объем составил около 24 млн кубометров. Военные при помощи взрывных работ, которые начались 22 января, ликвидируют образовавший затор: 1 февраля его удалось пробить, по образовавшемуся каналу пошла вода.
Проведение взрывных работ планируется до 18 февраля. Власти рассматривают вариант расселения Чекунды, на это потребуется порядка 300 млн рублей.
Фото: Станислав Красильников