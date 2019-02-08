В Хабаровском крае при подрывах затора на Бурее сошли оползни

Подрывы затора на реке Бурея в Хабаровском крае привели к сходу нескольких оползней, ученые опасаются обрушения большой массы грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН доктора географических наук Алексея Махинова.

"При проведении взрывных работ у затора произошло несколько небольших оползней - взрывы довольно существенные. Эти сходы особенно не усугубили ситуацию, но рядом находятся большие скальные выступы, которые угрожают обрушиться, если не при подрывах, то позже", - сказал он.

Махинов добавил, что небольшие оползни также могут сойти весной и летом после таяния снега. Также он сообщил, что риск подтопления села Чекунда, а также участков железной и автомобильной дорог сохраняется.

"Основные по мощности паводки на реках с дальневосточным типом водного режима, включая Бурею, приходятся на вторую половину лета, начало осени, в это время ожидаются подтопления куда большие, чем могут быть весной", - напомнил Махинов.

Обрушение скального массива произошло в декабре 2018 года, в результате Бурейское водохранилище оказалось разделено на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший за последние годы в стране. Его объем составил около 24 млн кубометров. Военные при помощи взрывных работ, которые начались 22 января, ликвидируют образовавший затор: 1 февраля его удалось пробить, по образовавшемуся каналу пошла вода.

Проведение взрывных работ планируется до 18 февраля. Власти рассматривают вариант расселения Чекунды, на это потребуется порядка 300 млн рублей.





Фото: Станислав Красильников