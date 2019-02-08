Хабаровская краевая дума предложила новую тактику подготовки к выборам



На прошедшем внеочередном заседании профильного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления региональные парламентарии одобрили стратегически важную поправку в Устав Хабаровского края. Коррективы предполагают исключение отдельной нормы, четко прописывающей соотношение числа депутатов, избранных по партийным спискам, и депутатов, избранных по одномандатным округам. В тандеме с этим вопросом было запланировано внесение аналогичной поправки в Избирательный кодекс края, однако пятеро присутствовавших на заседании членов комитета решили отложить ее рассмотрение.

Уточним, что четкая регламентация порядка избрания в Законодательную думу края необязательна, и парламентарии намереваются избавить Устав от излишних норм. Однако в правительстве региона считают, что таким образом действующее думское большинство собирается обеспечить и в следующем созыве численный перевес сторонников партии власти. На самом же деле у кандидатов, которые пойдут на выборы по одномандатным округам, будут совершенно равные условия, не зависящие от их партийной принадлежности.

В случае изменения пропорции “списочников” и “одномандатников” с существующей 18 на 18 на предлагаемую 12 на 24 понадобится изменить структуру избирательных округов, что также вызывает споры законодательной и исполнительной ветвей власти.

Во избежание ненужной конфронтации председатель Закдумы Сергей Луговской вышел с предложением создать согласительную комиссию, которая подготовит вариант корректировок Устава края и Избирательного кодекса края, устраивающий всех. Со стороны регионального парламента в нее могут войти заместители спикера и главы комитетов. О кандидатурах со стороны правительства пока неизвестно.

Председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов пояснил, что в случае внесения изменений в Устав и Избирательный кодекс региона избирательная комиссия в течение тридцати дней должна будет подготовить предложения по новой “нарезке” округов, которые затем выносятся на обсуждение депутатов.

По предварительным расчетам, о результатах мы сможем узнать не ранее чем в мае. Выборы же состоятся 8 сентября.







