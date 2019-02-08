Необычная фотовыставка открылась в Хабаровске



В экспозиции - серии работ, авторы которых попытались покопаться в «коллективной памяти» разных поколений. Скромная церемония с коротким спичем директора Дальневосточного отделения Союза фотохудожников России Дмитрия Моргулиса. Это не то, что любит обсуждать богема под бокальчик дорогого шампанского и тарталетку из модного ресторана. Это - неприкрытая правда жизни, такая, какой ее видят не только профессионалы, но и мало смыслящие в фотоискусстве любители. Ограничений для участия в проекте не делали ни для кого. Оттого, наверное, он вышел таким - для всех сразу и для каждого в отдельности.



- Этот конкурс проводился без какой-то определенной концепции. Была заявлена тема «Род. Семья. Традиции». И дальше кто как это видел, как представлял, тот так и делал. Темы вроде банальные затронуты, но в итоге получилось совсем не банально. Мышление авторов настолько широко, что остается только смотреть и удивляться, - говорит Дмитрий Моргулис.

До Хабаровска выставка побывала в Москве, Санкт-Петербурге и Комсомольске-на-Амуре. Не знаем, как она «зашла» столичным жителям, а вот в Городе юности интерес к ней оказался очень высок. Причем мнения комсомольчан не были однозначными. Кто-то, по словам организаторов, увидев серию «Past simple» (в англ. - глагольная форма, простое прошедшее время. - Прим. авт.), ужасался, говоря, что увиденное - «плевок». В душу ли или в адрес классической фотографии, не уточняли.

«Что же там за ужас?» - подумаете вы. Вот ответ автора Ксении Костомаровой: «Мои бабушка и дедушка - поколение 40-х годов, родились в одной стране, а живут и умирают в другой. Сейчас, в 70 лет, их жизнь полностью состоит из прошедшего времени: квартира стала музеем их памяти, в котором советское сочетается с современным, а иррациональное в жизни оказалось нормой. Постсоветское пространство и китчевые интерьеры, в которых прошла их старость и мое детство, оказываются удивительным связующим нас звеном».

Серия Алены Кочетковой «Как я болела» - в красно-черных тонах. Девушка борется с раком, и пока неясно, чем завершится ее борьба. Борьба за победу в конкурсе для нее увенчалась успехом. Собственный силуэт на фоне окна без занавесок, срезанная коса, будто сорванная с ветки гроздь ягод, лысина и одутловатое лицо, к которым надо томительно привыкать, чашка ставшей ненавистной во время химиотерапии еды. Ее болезнь - ее семья и ее традиции. Девушка откровенно делится тем, как узнала о диагнозе, как переживала необходимость принять его, как проходила мучительное лечение и как обрела надежду и поддержку близкого человека.

Вот «Сезоны Веры» Татьяны Ткачевой. Ее модель - 90-летняя одинокая старушка из Белоруссии. Череда однотипных фото - один интерьер, одна поза, один и тот же взгляд - меняются только наряды. Каждый - маленький кусочек жизни. Эти снимки - как пулеметная очередь: в этом платье познакомилась с будущим мужем, это шили дочке на выпускной, в этих брюках лежала в больнице, этот наряд отдала подруга... И бах - контрольный в голову - в тех же декорациях платье, платок и туфли. Самой женщины на фото нет. Лаконичная подпись: «Похоронное платье Веры».

Есть и серия, которую один из присутствовавших хабаровских фотографов назвал «попсовой». На каждом фото - одно лицо деревенского деда. В окладистой бороде - полевые цветы. Он то щурится, то смеется, то задумчив. Автор - Дарья Дмитриева. Она снимает своего дедушку Бориса. Ему 80, он тяжело болен. «Зачем? Просто иначе не могу. Значит, так надо», - комментирует Дарья свою затею с дедушкиными цветными портретами.



Текстовое сопровождение каждой серии - особенность этого конкурса. Если вы окажетесь на выставке, то придется не только вдумчиво смотреть на визуальные образы, но и читать пояснения фотографов. Все вместе складывается в некий художественный продукт, задача которого - скорее заставить переживать довольно яркие эмоции, чем просто смотреть.

При чем здесь род и семья? Все, что нашло отражение в конкурсных фотографиях, мы когда-то видели, знали, переживали. Срез истории, которую эти местами безжалостные к нам, зрителям, работы зафиксировали не приглаженными картинками с бабушками и счастливыми внуками, а остро заточенными сюжетами, бьющими в самое сердце.



Ольга Шабалина



Кстати, выставка продлится до конца февраля. Место ее проведения - музей истории Хабаровска (ул. Ленина, 87).



