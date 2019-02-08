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Дальнему Востоку выделят деньги на туризм
Регионы Дальнего Востока получат в 2019-2021 годах 3696,2 млн рублей из федерального бюджета на инфраструктуру для туристских кластеров. Субсидии выделят в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма». Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Бурятия получит 650 млн рублей. Деньги пойдут на создание инфраструктуры туркластера «На Великом Чайном пути». Приморью предоставят 1515,2 млн рублей на инфраструктуру одноименного кластера. Хабаровскому краю выделят 1531 млн рублей на строительство инфраструктуры для кластеров «Комсомольский» и «Амур-Хабаровск».
Региональным властям за счет федеральных субсидий предстоит отремонтировать существующие объекты, привести в порядок коммуникации, обеспечить транспортную доступность к туристическим объектам. В кластерах должны появиться новые комфортные гостиницы, кемпинги, кафе, прокат транспорта.
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