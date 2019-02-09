Новорожденного из Чегдомына срочно перевезли в Хабаровск

Двух пациентов доставили бригады медицины катастроф и авиаторы МЧС России из Чегдомына в Хабаровск. Срочная квалифицированная помощь медиков потребовалась женщине и новорождённому ребенку. Учитывая состояние маленького пациента, для выполнения этого рейса было использовано специальное оборудование – медицинский вертолётный модуль. Спасатели оперативно его установили на борт воздушного судна. Модуль оснащен не только специальными носилками на жёстком каркасе, но и дополнительным медицинским оборудованием, которое позволяет в полёте подключить больного к аппарату искусственной вентиляции лёгких, проводить реанимационные мероприятия и иные жизненно важные действия.

Накануне в 12.29 (хбр) дежурный экипаж вертолета Ми-8 вместе с бригадой врачей вылетел в пункт назначения, в 19.10 (хбр) новорождённый ребёнок и его мама в сопровождении медиков были доставлены в Хабаровск и госпитализированы в медицинское учреждение.

С начала 2019 года воздушными судами Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России было выполнено более 10 санитарных рейсов в разные районы Хабаровского края, в том числе дважды с применением медицинского вертолётного модуля