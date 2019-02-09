Конкурс театрального искусства пройдет в Хабаровске

В Хабаровском крае 9 февраля стартует ежегодный региональный конкурс в области театрального искусства. Свои лучшие постановки представят шесть театров. Всего жюри отсмотрят 11 спектаклей. В этом году конкурс проводится в 14-й раз. В составе жюри профессор кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств Санкт-Петербурга Елена Третьякова, театровед и театральный критик из Владивостока Нина Шульгина и председатель правления Хабаровского регионального отделения Союза композиторов РФ Лариса Михайленко.

В течение недели они отсмотрят три постановки Хабаровского краевого театра драмы («Аппликации», «Замок Рейвенстрофт», «Яма»), а также два спектакля Хабаровского краевого музыкального театра («Цыганка и барон» и «Первая любовь»). Комсомольский-на-Амуре театр драмы на суд жюри представит три постановки - «Мой внук Вениамин», «Чиханутые» и «Звериные истории». Хабаровский театр юного зрителя покажет «Жизнеописания трубадуров», Хабаровский краевой театр кукол» - «Клубочки-моточки», а в «Триаде» сыграют «Женитьбу».

По итогам конкурса жюри предстоит определить лучшую режиссерскую работу, лучшую мужскую и женскую роли, лучшего балетмейстера, художника. Также есть отдельная номинация «Надежда сцены» - для молодых артистов, достигших успехов в течение рассматриваемого года. Номинация «Событие года» будет присуждена автору либо организатору гастролей, фестивалей, либо международных проектов. Старейшие работники сцены будут отмечены номинацией «За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края».

Победителям конкурса присуждается диплом и звание лауреата премии губернатора Хабаровского края в области театрального искусства, а также денежная премия.

Помимо ежегодного регионального конкурса в области театрального искусства осенью состоится Международный фестиваль актерской песни «Театральный Орфей» им. Влада Павленко и Всероссийский фестиваль любительских театров «Дальневосточный бенефис». Главным событием станет Фестиваль театров ДФО. Его, по инициативе художественного руководителя Государственного театра наций Евгения Миронова, планируется провести в октябре 2019 и 2020 года в Хабаровске.

Напомним, 2019 год согласно Указу Президента России объявлен Годом театра в России. Инициатива его проведения принадлежит Союзу театральных деятелей РФ при поддержке федерального министерства культуры. По данным краевого министерства культуры, в регионе действуют 6 государственных профессиональных театров. Также работает 3 частных театра. Самодеятельное театральное творчество представлено 5 театрами-студиями и 282 клубными, студенческими и школьными коллективами.