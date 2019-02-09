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"Лыжню России" решили перенести в Хабаровском крае
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Хабаровском крае пройдет позже обычного. Проведению мероприятия помешали погодные условия. В десяти муниципальных образованиях края дата проведения всероссийской массовой лыжной гонки перенесли на более поздний срок.
По расписанию «Лыжня России» пройдет лишь в двух районах края. Принять участие в гонке 9 февраля смогут жители Вяземского района и района им. Лазо. Также на этой неделе, в воскресенье 10 февраля, гонка пройдет в Солнечном районе.
Вместе с тем, отсутствие достаточного количества снега не позволит провести гонку в Хабаровске. По этой же причине на неопределенный срок перенесли старт в Ванино, Советской Гавани, Бикине, Нанайском и Хабаровском районах.
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