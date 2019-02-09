"Лыжню России" решили перенести в Хабаровском крае

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Хабаровском крае пройдет позже обычного. Проведению мероприятия помешали погодные условия. В десяти муниципальных образованиях края дата проведения всероссийской массовой лыжной гонки перенесли на более поздний срок.

По расписанию «Лыжня России» пройдет лишь в двух районах края. Принять участие в гонке 9 февраля смогут жители Вяземского района и района им. Лазо. Также на этой неделе, в воскресенье 10 февраля, гонка пройдет в Солнечном районе.

- Центральный старт «Лыжни России» в Хабаровском крае должен был пройти в субботу, 9 февраля, в Комсомольске-на-Амуре. Однако из-за низкой температуры, установившейся на этой неделе, гонка состоится 23 февраля. В этот же день на старт выйдут жители Охотского района. В Николаевском и Амурском районах «Лыжня России» пройдет 17 февраля, - сообщили министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края.

Вместе с тем, отсутствие достаточного количества снега не позволит провести гонку в Хабаровске. По этой же причине на неопределенный срок перенесли старт в Ванино, Советской Гавани, Бикине, Нанайском и Хабаровском районах.