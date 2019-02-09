Технологичные проекты Хабаровского края представили в Токио

В Токио завершилась деловая миссия с участием ведущих отечественных и зарубежных компаний. Эксперты презентовали инвестиционный потенциал регионов РФ, а также познакомили японских партнеров с деятельностью российских компаний. В числе девяти субъектов страны перспективные проекты в области высоких технологий представил и Хабаровский край.

В первый день российские представители посетили Центр поддержки зарубежного бизнеса в Японии Invest Japan Business Support Center и агентство по открытию бизнеса Tokyo One-Stop Business Establishment Center. Также состоялась презентация российских технологических проектов фонда «Сколково», Copter Express Technologies, Heedbook Cloud, Skyeng, TalkBank и другие. В этот же день прошли переговоры с участием российских и японских предпринимателей и представителей власти.

На международной площадке делегация Хабаровского края презентовала несколько высокотехнологичных проектов. К примеру, новая разработка компании «Континент ТАУ» позволяет пользователям еще больше окунуться в виртуальную реальность. Инновационный проект TAU Tracker – пример системы с применением универсальных функций человека и машины. По словам авторов, такая технология может использоваться в образовательных процессах, медицине, а также индустрии развлечений. Компания ориентирована на экспорт и в настоящее время ведет подготовку нового интерфейса для поставки в США, Сингапур, Республику Корея, КНР и страны ЕС.

Еще один проект представила компания ООО «Уайт Софт», которая специализируется на разработке инновационного программного обеспечения для бизнеса и промышленного производства. Компания уже зарекомендовала себя на региональном рынке. Разработчики предлагают провести локализацию японского программного обеспечения на территории РФ. Кроме того, планируется проведение пилотных проектов по запуску новых технологичных бизнесов, внедрение новых программных проектов и развитие информационных сервисов.

Также современные технологии в сфере медицины презентовала региональная компания «ДВ-Мед».

«В Хабаровском крае есть интересные инновационные проекты в области высоких технологий. Развитие прочных партнерских отношений с Японией дает хорошие возможности нашим региональным стартапам получить новый опыт, привлечь дополнительные инвестиции и выйти на международный рынок», - отметил заместитель Председателя Правительства края – министр инвестиционного развития и предпринимательства Юрий Чайка, который возглавлял делегацию региона в Японии.

Во второй день российские делегаты познакомились с рядом проектов технологических компаний принимающей стороны. Участники бизнес-миссии посетили умный город Касива (Kashiva-no-ha Smart City), где побывали в бизнес-инкубаторе, а также изучили работу интеллектуальной системы распределения энергии, применяемой в городе. Также членам делегации были презентованы новейшие практики в области переработки мусора и проведена экскурсия по мусоросжигающему заводу в токийском районе Кацусика (Katsushika Incineration Plant). Заключительным пунктом программы стало посещение шоу-рума netCommunity компании Fujitsu, где японская сторона представила свои последние разработки в области информационно-коммуникационных технологий: систему мониторинга городской среды с использованием искусственного интеллекта, интегрированную систему предупреждения чрезвычайных ситуаций и другие проекты.

Как отмечает пресс-служба правительства региона, организаторами мероприятия выступили АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фонд «Росконгресс» в сотрудничестве с Японской организацией по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО). Деловая миссия прошла в рамках программы Года России в Японии. Диалог между российскими и японскими компаниями будет продолжен на Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме.