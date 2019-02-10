В Хабаровском крае проследят за ценами на мясо

В связи со вспышкой ящура в Хабаровском крае усилен контроль за реализацией мясной продукции. Проводятся проверки магазинов и рынков. Специалисты отслеживают не только наличие ветеринарно-сопроводительных документов на мясную продукцию, географию поставок и дату завоза, но и динамику цен. Пока повышения стоимости мяса в регионе не зафиксировано. Согласно официальным данным, за последнюю неделю цена свинины в крае не изменилась и составляет в среднем 400 рублей за кг.

- Поставки мяса из других субъектов в край возобновлены, таким образом удалось избежать дефицита сырья. На сегодняшний день нет оснований для повышения отпускных и розничных цен. Ажиотажа также не наблюдается. Наши предприниматели с пониманием относятся к ситуации и удерживают цены на одном уровне. Случаи спекуляции будем пресекать, - отметил председатель комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

По его словам, цены на мясо в крае могут увеличиться по инициативе поставщиков из других регионов - Бурятии, Забайкальского, Красноярского, Алтайского края, Московской области. Если это произойдет - специалисты комитета будут работать непосредственно с поставщиками и руководством регионов.

Также отслеживается соблюдение запрета на забой и продажу мяса из территорий, где введен режим ЧС. Это Хабаровск, Хабаровский, Вяземский, Бикинский и имени Лазо районы.

- В условиях ЧС совместно с ветслужбой мы жестко контролируем местных поставщиков свинины. Тот, кто попытается реализовать продукцию, будет привлечен к ответственности, - сообщил Николай Крецу.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, ежедневные проверки будут продолжены.

Напомним, что сообщить о продаже свинины из районов, где действует режим ЧС, можно по телефонам горячей линии: в министерстве сельского хозяйства (329-329), краевом управлении ветеринарии (60-16-14) и комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности (40-26-20).