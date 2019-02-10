Как в Хабаровске флотилия готовится к навигации

ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПасс» удается два года сдерживать тарифы, несмотря на сильный рост цен на топливо. Свыше 26 миллионов рублей налоговых и иных отчислений принесли в минувшем году бюджетам всех уровней предприятия «Амурские пассажирские перевозки» и «КомПасс», выполняющие пассажирские перевозки по Амуру. При этом речники уже два года не поднимали стоимость проезда на своих теплоходах, несмотря на значительное удорожание топлива. Есть и другие сложности. Однако подготовка к очередной навигации идет полным ходом. Как удается оставаться на плаву в таких непростых условиях, рассказал генеральный директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПасс» Игорь Меерсон.





- Игорь Семенович, зимой речники отдыхают, но жизнь предприятия не останавливается?

- Да, как только суда выставляют в затон, специалисты приступают к определению предстоящего объема работ. Среди наиболее затратных - подготовка дизелей и судовых машин, систем электроснабжения, радионавигации, корпусов судов. Узлы и агрегаты с ноября находятся в ремонтных цехах. Там ими занимаются работники специально привлекаемых сертифицированных организаций. К концу марта они должны закончить основной объем ремонта. Если вдруг выявятся какие-то недочеты, у нас будет время устранить их до навигации.

- А когда происходит генеральная приемка?

- Она стартует, как правило, во второй половине апреля, когда на Амуре начинает вскрываться лед. Свое заключение о готовности теплоходов выносят эксперты российского речного регистра после швартовочных, а если требуется, то и ходовых испытаний. Ни одна бортовая система не остается без внимания. Во главе угла - безопасность людей. Буквально на днях в Самару – только там есть имеющая соответствующую лицензию организация - мы отправили на экспертизу спасательные плоты. В прошлом году закуплены 360 новых спасательных жилетов. Средняя пассажировместимость наших теплоходов 300 человек. Всего у нас 11 водоизмещающих судов и 8 скоростных, на подводных крыльях. Мы понимаем свою ответственность и строго относимся ко всем деталям. К слову: за последние три года у нас не было ни одной остановки теплоходов ни по погодным, ни по гидрологическим, ни по техническим причинам – предприятие на 100% отработало все плановые рейсы.

- Как оцениваете навигацию 2018 года?

- Навигация была очень сложная. С конца мая по середину июля уровень Амура сильно упал. При критическом значении -75 см фиксировали -118 см. По рекам Тунгуска и Кур, до сел Победа и Новокуровка, движение теплоходов оказалось затруднено. А со второй половины июля до конца августа, наоборот, был паводок. В этих условиях превосходно отработали экипажи: не было допущено ни одного сбоя. Нам удается решать кадровую проблему, чего пока не скажешь о финансировании.

- Что не так с финансированием?

- Расчетная рентабельность перевозок речными судами у нас около 4%. Фактически еще ниже: по итогам прошлого года примерно на 35% выросли цены на ГСМ. Это больше значений, которые закладывались в договор с правительством края. Он позволяет нам получать компенсации из бюджета. Есть и другое обстоятельство: деньги за перевозку пассажиров власти региона перечисляют с огромными задержками. Так, за 2017 год краевой бюджет рассчитался с нами только в ноябре 2018-го. Очень много процедурных моментов. Тарифы, по которым мы работаем, чиновники утверждают, исходя из одних цен на ГСМ. К концу навигации они возрастают. Разницу компенсируют после принятия поправок краевыми депутатами, на что уходит несколько месяцев. Помимо прочего, наши финансовые отчеты тщательно изучают экономисты правительства – малейшая ошибка, и бумаги нужно переделывать. Отсюда такие сроки.

- Вы заключаете контракты и с администрацией Хабаровска. Ситуация такая же?

- Нет, хабаровская мэрия рассчитывается своевременно. Правда, по итогам прошлого года городские чиновники заявили о желании пересмотреть сумму контракта: якобы не выполнен план перевозок. Из-за резких скачков уровня Амура в районе Хабаровска сократился пассажиропоток. Дачники, чьи участки подтопило, просто перестали ездить. Но, извините, в договоре есть пункт: стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием природных явлений и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Повторю: наша компания выполнила все 100% рейсов, оговоренных соглашениями. В мэрии нас не слышат. Цена вопроса – около 4 млн рублей при сумме контракта 31 млн. Очевидно, придется обращаться в суд.

- Как удается работать предприятию в таких условиях?

- Во-первых, нам удается находить контрагентов, которые не только поставляют надежные комплектующие, но и в отдельных случаях готовы подождать с оплатой. Во-вторых, это тщательно сбалансированная хозяйственная деятельность. Из примерно 200 работников предприятия в управленческом аппарате всего два десятка. Нет задолженностей ни перед коллективом, ни перед бюджетом, и мы никоим образом не экономим на людях, выплачиваем достойные зарплаты. Капитаны судов получают от 70 до 100 тыс. рублей, мотористы – на уровне 40-45 тыс.

- Какой прогноз по стоимости билетов на новую навигацию?

- Два года подряд мы выходили на правительство края с предложением не поднимать тарифы на речные пассажирские перевозки по Амуру. И цены все это время не менялись. Для пригородных рейсов в Хабаровске они составляют от 80 до 106 рублей. Максимальный тариф – на самый дальний рейс протяженностью 579 километров из Комсомольска-на-Амуре в Николаевск-на-Амуре: 4970 рублей. Подорожают ли билеты, станет понятно после обсуждения этого вопроса в комитете по тарифам и ценами правительства Хабаровского рая. Мы хотим, чтобы речной транспорт оставался востребованным. Тем более что он связывает села, в которые добраться можно только по Амуру. Не будет сообщения – люди оттуда просто уедут, как это случилось, например, с селом Дуки. Когда-то там размещался крупный рыбокомбинат, сейчас – запустение. Важно, чтобы органы власти учитывали все эти моменты, принимая финансовые решения.





Алексей Стахов



