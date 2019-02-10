Новую больницу построят в Советской Гавани

В Советской Гавани лечебное учреждение требует серьезной реконструкции. Ремонт здесь не проводился с 1991 года. Больница разместилась сразу в 28 зданиях, которые расположены в разных частях города, что очень не удобно для пациентов. Проект нового здания, рассчитанного на обслуживание 30 тысяч человек, уже разрабатывается. По предварительной оценке, стоимость работ может составить от 2,6 до 4 млрд рублей. За счет этих средств планируют в том числе обеспечить жильем врачей. Сейчас для них больница арендует четыре квартиры.

- Необходимо по максимуму перенести все отделения в одно место. Пусть это будет территория основного 15-го корпуса, так как здесь есть базовые коммуникации. Строительство потребует времени, поэтому пока нужно сделать капремонт этого здания по всем современным стандартам. Обязательно проконтролируйте, чтобы и прилегающая территория, а также дороги были приведены в надлежащее состояние, - сказал Сергей Фургал.

Проблемы есть и в ЦРБ в поселке Ванино. В ремонте нуждаются корпуса скорой помощи и поликлиники. Руководство медучреждения обратилось к главе региона за поддержкой.

- Я ознакомился с расчетами по поликлинике, речь идет о 30 млн рублей. Думаю, мы изыщем эту сумму. В поликлинику каждый день обращаются люди, туда приходят семьи с детьми. Мы обязаны создать для них нормальные условия, - сказал Сергей Фургал.

Также Сергей Фургал распорядился проработать вопрос установки в ЦРБ Ванино нового спирально-компьютерного томографа. Подобный аппарат сейчас есть только в больнице водников, и жители поселка вынуждены подолгу ждать своей очереди, чтобы сделать процедуру.