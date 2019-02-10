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«Умные» счетчики помогают хабаровчанам снизить плату
В Хабаровске в два раза увеличилось количество собственников, которые голосуют за установку приборов учета с дистанционным управлением. Правдивые счетчики не только помогают потребителям на 30 процентов снизить плату за общедомовые нужды, но и подают сигнал в ресурсоснабжающую компанию, если кто-то из посторонних вмешивается в работу электронного устройства. В поселке имени Горького уже в семи домах «умные» счетчики контролируют расход электроэнергии. В этом году собственники еще четырнадцати высоток проголосовали за установку таких устройств. Для того, чтобы удовлетворить их желание, потребуется около полутора тысяч приборов учета.
С монитора диспетчера можно увидеть расход электроэнергии по каждой квартире. Также, если собственник задолжал ресурсоснабжающей компании крупную сумму денег, вызывать электрика нет необходимости: погасить свет в квартире неплательщика можно, сидя за компьютером. Стоимость прибора учета с дистанционным управлением около 5 тысяч рублей. Финансовую помощь собственникам по установке электронных устройств во всем доме оказывает региональный оператор.
В муниципальном жилом фонде также ведется установка счетчиков. Более семисот приборов учета по горячей, холодной воде, электроэнергии, газу появились в квартирах хабаровчан. В этом году работы будут продолжены, в городской казне на эти цели предусмотрено около трех миллионов рублей.
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