«Умные» счетчики помогают хабаровчанам снизить плату

В Хабаровске в два раза увеличилось количество собственников, которые голосуют за установку приборов учета с дистанционным управлением. Правдивые счетчики не только помогают потребителям на 30 процентов снизить плату за общедомовые нужды, но и подают сигнал в ресурсоснабжающую компанию, если кто-то из посторонних вмешивается в работу электронного устройства. В поселке имени Горького уже в семи домах «умные» счетчики контролируют расход электроэнергии. В этом году собственники еще четырнадцати высоток проголосовали за установку таких устройств. Для того, чтобы удовлетворить их желание, потребуется около полутора тысяч приборов учета.

«Это вот универсальный, компактный счетчик «ФОБОС-1». По каждому случаю попытки его взлома (кто-то, например, захотел приложить магнит для изменения показаний прибора или установить перемычку, чтобы он перестал контролировать расход электроэнергии), счетчик подает сигнал на пульт диспетчера, и тот видит, кто из потребителей вмешивается в работу устройства. Обмануть механизм не так-то просто», - распаковывая новый прибор, рассказывает директор управляющей компании «ДВСРК-Горький» Алексей Болванович.

С монитора диспетчера можно увидеть расход электроэнергии по каждой квартире. Также, если собственник задолжал ресурсоснабжающей компании крупную сумму денег, вызывать электрика нет необходимости: погасить свет в квартире неплательщика можно, сидя за компьютером. Стоимость прибора учета с дистанционным управлением около 5 тысяч рублей. Финансовую помощь собственникам по установке электронных устройств во всем доме оказывает региональный оператор.

«Фонд капитального ремонта» предоставляет собственникам рассрочку до 15 лет. В стоимость работ, кроме приборов, входят замена электропроводки и установка в подъездах электрощитков. При такой модернизации уменьшаются и потери ресурса, и суммы в квитанциях жильцов»,- продолжает Алексей Болванович.

В муниципальном жилом фонде также ведется установка счетчиков. Более семисот приборов учета по горячей, холодной воде, электроэнергии, газу появились в квартирах хабаровчан. В этом году работы будут продолжены, в городской казне на эти цели предусмотрено около трех миллионов рублей.



