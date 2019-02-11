Четыре детских сада построят в Хабаровском крае в 2019 году

В Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Демография» строят четыре детских сада. Три из них будут располагаться в краевой столице. Детские сады появятся в районе улиц Юности - Краснореченской, Краснодарской - Лазо, а также в микрорайоне «Березки». Все три объекта рассчитаны на 650 воспитанников. Стоимость строительства - около миллиарда рублей. Финансирование осуществляется за счет федерального, краевого и местного бюджетов.

В поселке Дормидонтовка Вяземского района в этом году планируют закончить строительство детского сада. Он будет рассчитан на 75 воспитанников. Это позволит охватить большее количество детей, чем нынешнее дошкольное образовательное учреждение, которое в дальнейшем пойдет под снос. Новый детский сад смогут посещать в том числе, малыши из соседнего села Кукелево, откуда их будут привозить на автобусе. Также в нем откроется группа для раннего развития детей от двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, стоимость строительства составляет 100,7 млн рублей, из которых 47 % - средства из федерального бюджета, 53 % - из краевого и местного бюджетов.

- На текущий момент в Дормидонтовке ведется монтаж наружного водоотведения и теплоснабжения, кровельные, отделочные и другие работы. Строительство идет в соответствии с графиком. Сдать в эксплуатацию детский сад планируется в третьем квартале текущего года, - рассказал начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования министерства образования и науки Хабаровского края Виталий Бруцкий.

На сегодняшний день по данным министерства и образования науки края в регионе работают 400 детских садов, в них обучается 72 тысячи воспитанников. Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет составляет 99,9 %, а очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована полностью. Вместе с тем, существует проблема большой наполняемости групп. Строительство новых учреждений должно решить данный вопрос.