В Хабаровске пересчитают помойки

Хабаровские помойки получают «прописку» и индивидуальные номера. С 1 января сформирован первичный реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов. Обязанности по его ведению в бумажном и электронном виде возложены на муниципалитеты. Теперь мусорными площадками считаются не только привычные всем контейнерные, но и мусоросборники заглубленного типа (так называемые «капсульные» помойки), а также точки по сбору мусорных мешков в частном секторе. Войдут в реестр и места для раздельного сбора мусора - складирования крупногабаритных отходов, электрооборудования и прочего утиля - когда таковые появятся в Хабаровска. Сейчас их обустройство только в планах.

Как рассказал заместитель начальника отдела городского управления ЖКХ Андрей Гайфулин, цель создания реестра – подготовка к работе в 2020 году регионального оператора по обращению с ТКО, чтобы он мог получить исчерпывающую информацию, быстрее и качественнее заключать договоры по вывозу мусора. В глобальный документ включены все вышеперечисленные мусоронакопители. Каждый из них – с указанной «пропиской» (точным адресом или координатами местонахождения), индивидуальными техническими характеристиками и уникальным идентификационным номером (для удобства поиска по реестру), а также - с полными данными о «поставщике» отходов (физические ли это лица, юридические ли), а также о собственниках площадки. Все это поможет любому желающему быстро найти нужный объект на электронной карте.

Сейчас в реестре числятся: 1471 контейнерная площадка (и количество баков на каждой из них), 137 домов с мусоропроводами, 31 площадка заглубленного типа и 8955 точек для пакетного сбора отходов в частном секторе. С появлением новых мест для складирования ТКО перечень обязательно будет пополняться – как раз сейчас, по словам Андрея Гайфулина, ведется активная работа с юридическими лицами по регистрации их площадок.

«Наши специалисты провели огромную работу - общались в индивидуальном порядке с каждым заявителем - и собрали просто гигантский массив информации. Теперь обрабатываем ее, вносим дополнения», - сказал он.

С электронным реестром уже можно ознакомиться на официальном информационном портале администрации города Хабаровска в разделе городского управления ЖКХ во вкладке «Обращение с отходами». Для того, чтобы включить в перечень новую площадку для сбора мусора, ее собственникам (юридическим или физическим лицам, управляющим компаниям) достаточно обратиться в профильное городское управление и получить данную муниципальную услугу в соответствии с регламентом.