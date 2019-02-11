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В Хабаровске начали выпуск изоляции для морских судов
Резидент ТОСЭР, хабаровский завод ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», получил заказ на производство тепло-, звукоизоляционных и противопожарных материалов из каменной ваты для судов морского пути Дальнего Востока. Судостроительную изоляцию изготавливают для двух больших паромов и четырех ледоколов-снабженцев, которые будут эксплуатироваться в регионе.
Оборудование для производства судостроительной изоляции для своего хабаровского завода каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ закупила в 2018 году. Оно предназначено для каширования плит из каменной ваты стеклотканями и пока не имеет аналогов на российском рынке.
Выпуску первой партии изоляционных материалов предшествовал этап настройки оборудования под необходимый ассортимент. Важно, чтобы технологический переход с одного вида продукции на другой занимал минимальное время. Новое оборудование, которое запущено на заводе в Хабаровске, наклеивает на плиты стекло- и фольмоткань, а также армированную фольгу, которые применяются в качестве защитного слоя для изоляции в незашиваемых помещениях на суднах.
Тепло- и звукоизоляционные, а также противопожарные материалы из каменной ваты для судостроения на заводах Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ производят в соответствии с требованиями стандартов Международной морской организации IMO, Морского регистра судоходства и Речного регистра России.
Завод теплоизоляционных материалов расположен на площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». Он введен в эксплуатацию в 2016 году. Объем собственных инвестиций компании в строительство предприятия составил два миллиарда рублей. Из них 980 миллионов направлено на технологическое оснащение. Завод является самым современным предприятием такого рода за Уралом и на Дальнем Востоке.
Помимо этого предприятия на территории действуют еще 16 резидентов. Среди них: ООО «Прада промфильтр», ООО «Хабаровский трубный завод», ООО «РМ-Стил. ДВ», ООО «Многовозов» и другие.
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