Дальневосточный балласт

Огромные инвестиции в экономику ДФО повышают пока только благосостояние предпринимателей - в основном недропользователей, считают хабаровские ученые. Большая часть населения крупнейшего федерального округа России не вписывается в существующую хозяйственную модель. При этом макрорегион показывает наибольший по стране прирост промышленного производства. Причины и следствия этого обсудили ученые-экономисты Хабаровска. Они представили возможные сценарии развития ДФО на ближайшие годы.





Деньги приходят - люди уходят

Темпы роста промышленности на Дальнем Востоке еще не зашкаливают, но уже превосходят среднероссийские показатели. За десять лет производство ВВП изменилось с 300 млрд до без малого 4 трлн рублей. Такие данные озвучил кандидат экономических наук, доцент ДВИУ РАНХиГС Владимир Ефременко. При этом, обратил внимание ученый, происходит огромный отток населения. По сравнению с нулевыми оно уменьшилось приблизительно на 600 тыс. человек. Свою роль, очевидно, сыграли сокращения на местном рынке труда. Они произошли практически во всех сферах и не коснулись только торговли: коммерция - единственный сектор экономики, который, кажется, только и делает, что растет.

- С 2005 по 2015 гг. в обрабатывающих отраслях сократилось 56 тыс. рабочих мест. В сельском хозяйстве - кормить некого! - 39 тыс. Учить некого: в образовании - минус 48 тыс. работников. Лечить некого: в здравоохранении - минус 11 тыс. работников. Аналогичная картина даже на транспорте и в энергетике! В сфере производства электроэнергии сократили 11 тыс. рабочих мест, - сообщил Владимир Ефременко участникам дискуссионного клуба по проблемам хозяйствования на Дальнем Востоке. Инициатором обсуждений выступила общественная организация «Дальневосточная народная академия» при поддержке ДВИУ. Интерес проявили представители региональных отделений Русского географического общества, Российского общества социологов, краевого объединения предпринимателей и других организаций. К дискуссии присоединился также уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий.

Слушатели поинтересовались: каким должно быть население ДФО по мнению экспертов, сколько рабочих рук обеспечат функционирование местной экономики. Сейчас, напомним, оно составляет около шести миллионов человек (без учета Бурятии и Забайкалья, включенных в состав округа осенью). Расчеты привел доктор экономических наук Вадим Заусаев: в зависимости от того, какой вектор выберет государство, здесь могут проживать от 6,5 млн человек, при лучших прогнозах, до 1,5 млн, если интересы местного населения будут принесены в жертву бизнесу.





Люди или деньги?

По его мнению, если Дальний Восток будет рассматриваться как контактная территория - транспортный мостик на пути в страны АТР, то значительного постоянного населения не потребуется. Основные задачи будут решать вахтовики. Это так называемый инерционный сценарий. Если макрорегиону отводится роль донора сырьевых ресурсов, рабочих рук потребуется еще меньше («либерально-сырьевой сценарий»). Но если Дальний Восток намерены превратить в драйвер российской экономики, это уже «национальный сценарий», тогда потребуется развивать и производства, и инфраструктуру, реализовывать долгосрочные инвестпроекты. А это потребует увеличения доли перерабатывающих производств, приумножения человеческого капитала.

Сегодня на всех уровнях власти заявляют о желании следовать курсом на инновации - комплексно развивать потенциал региона. Однако слова чиновников расходятся с делом.



- Президент России подчеркивает важность принятия национальной программы по Дальнему Востоку, над которой работает Минвостокразвития. Ежегодные инвестиции уже выросли до триллиона рублей в год. Но потребности местного населения удовлетворяются плохо. Иначе бы люди не уезжали. Инвестиции в реконструкцию и модернизацию производств на Дальнем Востоке в 1,5 раза меньше, чем в среднем по стране. Аналогично - по инновационной активности. На Дальнем Востоке - перманентное технологическое отставание, а в госпрограммах зафиксировано требование: обеспечить опережающее развитие ДФО, - рассказал Ефременко. - Если в европейской части страны опережающими темпами развивается обрабатывающая промышленность, у нас картина диаметрально противоположная.

Пока же инвесторы первоочередное внимание уделяют модернизации добывающих производств. По информации на 2016 год, 40% инвестиций пошли именно туда. Параллельно происходили «оптимизации» отрасли. За десять лет работодатели избавились примерно от трех тысяч сотрудников. Те стали просто ненужными там, куда пришли новые технологии. «Триллионы вливаний - и ни одного нового рабочего места», - заметил кто-то из участников дискуссионной площадки.Сегодня главное для инвестора - быстрый возврат вложенных денег, объяснили докладчики. И привели для сравнения показатели рентабельности: в обрабатывающей промышленности она варьирует от 3 до 6%, в добывающей - от 18 до 56%. При этом максимум недропользователи получают с продаж. Причина высоких доходов - так называемая природно-ресурсная рента: предприниматель «качнул» то, что подарила природа, продал по коммерческим ценам, ушел, оставив после себя более или менее облагороженный лунный пейзаж.





ПИРы не для всех

А как же ТОСЭРы - территории опережающего социально-экономического развития? Внедрение инноваций на этих промышленно-производственных площадках постулируется законодательством! Документы, призванные запустить механизм перевооружения и развития производства - не добывающего, обрабатывающего! - как будто бы есть. Но самое логичное предложение: «Ими нужно пользоваться и все!» - в российских реалиях опять-таки имеет свои особенности. Как воспринимают требования законов предприятия, максимально контролируемые государством?

- Компании с госучастием - «Роснефть», «Газпром», «Ростехнологии», «Вертолеты России», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Росатом» и другие - всего их 59 - обязаны разрабатывать ПИРы - программы инновационного развития. Наряду с прочим, они должны уделять внимание развитию инновационного потенциала регионов, в которых присутствуют. На Дальнем Востоке эти компании тоже есть. И ПИРы отлично разрабатывают с 2011 года… Но только для западной части страны. У нас госкомпаниям никто не напомнит: ребята, нужно что-нибудь вписать в региональный раздел. А это компании, работающие в интересах государства и с прицелом на будущее, - рассказал один из участников дискуссионного клуба.

- По ТОСЭРам нигде не упоминается, что они должны быть нацелены на высокие технологии. В документах прописывается: инновационная инфраструктура там может создаваться, - с упором на последнюю фразу прозвучало еще одно мнение. - Тем не менее они называются территориями опережающего развития. И это нонсенс! Опережающее развитие возможно исключительно на опережающих технологиях.





Что дороже месторождений?

Сегодня, было озвучено, успешный опыт в этом отношении может продемонстрировать только Якутия. Созданный в республике в 2011 г. технопарк включает три десятка предприятий, которые в общем произвели продукции на миллиард рублей. Доля региона в госинвестициях в рамках проекта составила 20%, остальное выделили федеральные власти.

Во второй половине 1990-х нечто подобное было и в Хабаровском крае, рассказали эксперты. В рамках специально принятой программы импульс получили несколько предприятий Комсомольска-на-Амуре. За короткий срок там практически с нуля удалось создать до тысячи новых рабочих мест. Выпускалась производственная продукция. Рентабельность превышала 1000%. Что именно производилось, выступавший не уточнил. Можно допустить, что наряду с другими имелось в виду производство телевизоров и другой бытовой техники - оно продолжалось в Городе юности до середины 2000-х.

В развитии инновационного бизнеса среди российских регионов, считают хабаровские ученые, лидирует Томская область. По собранным экспертами данным, экономический кризис 2008-2009 гг. резко ударил по традиционным производствам обрабатывающих отраслей. Там, где были внедрены передовые промышленные технологии и ноу-хау, показатели, наоборот, выросли: работодатели подняли зарплату сотрудникам, дебет превышал кредит.



- По рентабельности обрабатывающая промышленность не может конкурировать с добывающей. Но если у нас не будет обрабатывающих предприятий, население разъедется. Поэтому нужно искать то, что заменит природно-ресурсную ренту. Это интеллектуальная рента. Возьмите «Айфон»: промышленное производство досталось Китаю, а все остальное осталось в Америке. Поэтому из 1000 долларов 800 уходит в США, 200 остается китайцам. Интеллектуальная рента играет роль ключевую, она превышает природно-ресурсную, даже в случае с самыми богатыми месторождениями. Когда создан новый продукт, мы имеем монопольное положение на рынке и можем назначить за него любую цену, - констатировал Владимир Ефременко.

Участники дискуссионного клуба дали положительную оценку желанию правительства страны и Минвостокразвития разработать национальную программу развития Дальнего Востока. Как ожидается, она должна быть принята в сентябре. Запущен специальный сайт https://дв2025.рф, на котором свои предложения может оставить любой желающий.С одной стороны, сошлись во мнении ученые, это симптоматично. Позади - десятилетие безуспешных попыток остановить промышленную и социальную деградацию крупнейшего российского региона. Впереди - неясные перспективы его дальнейшего развития. Оправдаются ли надежды, которые возлагаются на рядовых граждан - дальневосточников? С другой стороны, без четкой и ясной программы невозможно поступательное развитие обширнейших территорий, богатства которых не ограничиваются недрами, лесом и красной рыбой. Подсказать, что может составить основу новой социально ориентированной экономики, должна наука. Прежде всего дальневосточная, имеющая массу практических наработок. Будет ли ее голос услышан?



Алексей Стахов



1 сокращенное место в обрабатывающих отраслях региона - это 5 дальневосточников, навсегда уехавших из ДФО. Такую устойчивую корреляцию выявили ученые





На всем Дальнем Востоке, площадь которого составляет 40% территории Российской Федерации, может остаться всего 110 тыс. человек. Хотим мы этого? Нет, конечно. Это невозможно.

Владимир Ефременко, кандидат экономических наук, доцент ДВИУ РАНХиГС

















