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В Охотском районе восстановят судоремонтный завод
Расширены границы ТОСЭР «Николаевск». Особый преференциальный режим распространился на Охотский муниципальный район. В территорию включены пять земельных участков в р.п. Охотск. Соответсвующий документ подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Инвестор планирует восстановить и развить уже существующий судоремонтный завод. На предприятии появятся полноценные производства, грузоподъемность судов составит до 200 тонн, в перспективе – до 500 тонн.
Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в размере 300 млн рублей. Будет создано 71 новое рабочее место и перечислено в бюджеты всех уровней за десять лет около 264 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, территория опережающего социально-экономического развития «Николаевск» создана в апреле 2017 года. На сегодняшний день в ТОСЭР уже включено восемь площадок - Николаевск-на-Амуре, с. Чныррах, с. Оремиф, с. Иннокентьевка, мыс Перовского, мыс Кошка, река Лонгари, полянка. На сегодняшний день в ТОСЭР зарегистрировано 6 резидентов с общим объемом инвестиций 2,3 млрд рублей.
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