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Городской автобус в Комсомольске-на-Амуре изменил маршрут
С 20 февраля автобус № 32 в Комсомольске-на-Амуре начнёт работать по обновлённому маршруту.
Теперь он будет осуществлять движение от магазина «Рассвет», ул. Культурная, ул. Щорса, ул. Лазо, ул. Уральская, ул. Советская, ул. Ленинградская, Комсомольское шоссе, пр. Ленина, ул. Димитрова, ул. Вокзальная, Железнодорожный вокзал. В обратном направлении – Железнодорожный вокзал, пр. Первостроителей, пр. Ленина, Комсомольское шоссе, ул. Ленинградская, ул. Советская, ул. Уральская, ул. Лазо, магазин «Рассвет».
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