Лучшие экипажи общественного транспорта выбрали в Хабаровске

Победителями конкурса на лучшее праздничное оформление автобусов, троллейбусов и трамваев стали пять водителей и кондукторов. За призы боролись экипажи, работающие на муниципальном и частных предприятиях. Комиссия оценивала внешний вид транспортного средства, его санитарное состояние, экипировку водителя и кондуктора, красочность украшения салона.

«Примите искреннюю благодарность за то, что вы дарили горожанам праздничное настроение и тепло встречали их на борту. Высокую культуру обслуживания на пассажирском транспорте нужно поддерживать постоянно», - обращаясь к экипажам-победителям, сказал заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту и связи Александр Андрюшин.

Очередной конкурс для водителей общественного транспорта состоится уже в апреле. Рулевые автобусов будут выяснять, кто в Хабаровске «лучший по профессии».