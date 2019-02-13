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Лучшие экипажи общественного транспорта выбрали в Хабаровске
Победителями конкурса на лучшее праздничное оформление автобусов, троллейбусов и трамваев стали пять водителей и кондукторов. За призы боролись экипажи, работающие на муниципальном и частных предприятиях. Комиссия оценивала внешний вид транспортного средства, его санитарное состояние, экипировку водителя и кондуктора, красочность украшения салона.
Очередной конкурс для водителей общественного транспорта состоится уже в апреле. Рулевые автобусов будут выяснять, кто в Хабаровске «лучший по профессии».
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