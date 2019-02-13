Новости
Денежный приз можно получить за песню о Хабаровске
В Хабаровске объявлен конкурс на лучшую песню и стихотворение о городе. Заявки на участие в творческих состязаниях «Я песней славлю город свой» и «О Хабаровске с любовью» принимаются от всех желающих до 1 марта. Победители конкурса на лучшую песню о городе получат дипломы и денежные призы: за первое место предусмотрено 40 тысяч рублей, за второе и третье - по 30 и 20 тысяч рублей соответственно. Призеров конкурса на лучшее стихотворение ждут дипломы и денежные премии в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать в социальных сетях @kulturakhabarovsk; https://vk.com/public96830534?w=wall-96830534_75; https://ok.ru/mauktsom?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile, а также в центре по организации городских культурно-массовых мероприятий по адресу: ул. Ленинградская, 30, телефон 47-03-86. Положение по конкурсам размещено на сайте http://maukcom.ru.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 978
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 181
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 054
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 599
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136