Две мемориальные доски в Хабаровске придется переделать

Этот вопрос стал предметом обсуждения на комитете Хабаровской городской думы. В прошлом году в краевом центре по инициативе ДОСААФ и ВООПиК, на здании филиала Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, которое расположено по адресу Матвеевское шоссе, 45, была установлена памятная доска фронтовику, Герою Советского союза начальнику полярной авиации Илье Павловичу Мазуруку. С 1932 года он работал на Дальнем Востоке, одним из первых освоил воздушные трассы в нашем регионе, участвовал в строительстве Комсомольска-на-Амуре, а в 1935 году за 35 часов совершил перелет Москва – Сахалин. После установки мемориальной доски в память о герое, Хабаровское краевое отделение Союза художников России выявило ряд композиционных недочетов. Большинство из них уже исправлены, и теперь вопрос об увековечивании памяти Ильи Павловича Мазурука необходимо рассмотреть на заседании Хабаровской городской думы.

Претензии у депутатов возникли и к установке мемориальной доски Карлу Матвеевичу Ренкасу на фасаде дома 6 по улице Петра Комарова. Участник Гражданской войны, один из первых пилотов гражданской авиации на Дальнем Востоке, он награжден орденом боевого Красного знамени. Карл Ренкас трагически погиб в авиакатастрофе 23 февраля 1932 года. К памятной доске, которая была сделана по инициативе общественного совета по изучению и сохранению исторического наследия и поддержана ВООПиК, ДОСААФ и другими организациями, также возникли вопросы у Союза художников России. В тексте мемориальной доски найдена ошибка, есть и композиционные недочеты, что стало причиной отказала в ее установке. На заседании комитета Хабаровской городской думы было высказано мнение о необходимости создать комиссию по разрешению спорных ситуаций, в которую войдут представители Союза художников, Союза архитекторов России, депутаты городской думы, работники мэрии.

Без замечаний решен вопрос по установке памятной доски Григорию Гибивичу Ходжеру. С ходатайством о размещении мемориального объекта на доме 90 по улице Запарина, где жил литератор, выступили представители «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края». Дальневосточный писатель, основоположник нанайской литературы, лауреат Государственной премии РСФСР им. М.Горького внес значительный вклад в литературу СССР и России. Инициаторы установки мемориала собрали необходимый пакет документов, согласовали эскиз будущего памятника, место его установки. Окончательное решение по открытию памятной доски Григорию Ходжеру депутаты примут на заседании Хабаровской городской думы.