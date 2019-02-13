Полтора миллиарда рублей закатают в дороги Хабаровска

На ремонт и содержание дорог в Хабаровске будет затрачено около полутора миллиардов рублей. Это средства федерального, краевого и городского бюджетов, выделенные в рамках государственной программы «Безопасные и качественные дороги». О том, какие автомагистрали города в этом году включены в перечень ремонта, депутатам городской думы на заседании комитета доложил исполняющий обязанности начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк.

Завершение реконструкции улицы Краснореченской и начало работ на Тихоокеанской - самые затратные проекты. В общей сложности они потребуют 650 миллионов рублей. Также на пересечении улиц Суворова и Краснореченской строители начнут возведение надземного пешеходного перехода. Кроме этого, в нормативное состояние будут приведены 30 участков улично-дорожной сети, в том числе улицы Выборгская, Запарина, Серышева, Амурский бульвар, Гайдара, Волочаевская и другие. Продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. В Хабаровске планируется установить дополнительные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, около двухсот дорожных знаков, а также с помощью оптимизации схем движения ликвидировать десять мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Сейчас муниципальные предприятии активно готовятся к дорожной страде - ведется ремонт спецтехники, асфальтобетонных заводов, на склады завозятся инертные материалы - щебень, отсев и песок.